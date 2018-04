Usa - madre apre un'attività per il figlio autistico e ora assume altri 20 dipendenti disabili : Dopo la morte del marito, Stella Spanakos ha avuto paura per il futuro di suo figlio autistico. Timore che da un giorno all'altro anche lei se ne sarebbe potuta andare lasciando solo il suo ragazzo da ...

“Cosa faccio al mio corpo”. Aurora Ramazzotti - la confessione. La figlia di Eros e Michelle - spesso accUsata di “non essere bella quanto la madre” - ha deciso di raccontare i suoi segreti più intimi. Quel che ha fatto sapere ai fan è una sorpresa (fino a un certo punto). Qualcuno se ne era già accorto… : Qualche anno fa la prendevano in giro e le dicevano di essere più brutta di sua madre. certo, non è facile essere la figlia di Michelle Hunziker. Ma Aurora Ramazzotti, nata dall’amore tra Michelle e il cantante Eros, non ha mai preso troppo sul serio Quelle crudeltà. O comunque non lo ha mai dato a vedere. Probabilmente ci sarà rimasta male perché non è giusto che una ragazza venga presa di mira perché ha un po’ di cellulite o perché non è magra ...

Usa - 36enne scopre che il padre naturale è il medico della madre : Per Kelli Rowlette , americana di 36 anni , è stato uno shock scoprire che il proprio Dna non corrispondeva con quello di chi fino a quel momento aveva chiamato "papà" e che invece suo padre biologico ...

Giovane madre uccisa nel SiracUsano - molotov contro la casa del compagno arrestato per omicidio : Giovane madre uccisa nel Siracusano, molotov contro la casa del compagno arrestato per omicidio Giovane madre uccisa nel Siracusano, molotov contro la casa del compagno arrestato per omicidio Continua a leggere

Roberta RagUsa - la lettera del figlio al padre condannato : "Lui ci ha sempre protetti...". E dimentica la madre : Daniele Logli, figlio di Roberta Ragusa e Antonio Logli, ha scritto una lunga nota di difesa nei confronti di suo padre, scatenando però le polemiche in famiglia. La cugina di Roberta, Maria...

Una Vita trame maggio : Simon rinnega Donna SUsanna come madre Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla seconda stagione di ''#Una Vita'', la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena annunciato Fernando tramare contro Teresa [Video]. Gli ultimi spoiler svelano che Simon e Donna Susanna avranno uno scontro che avra' risvolti drammatici. Anticipazioni ''Una Vita'': Susanna brucia le prove della parentela con Simon Le anticipazioni delle puntate [Video] di ''Una Vita'' in onda a maggio su ...

Una Vita : SIMON non vuole più avere SUsaNA come madre [anticipazioni] : Novità in vista per l’arcigna SUSANA Seler (Amparo Fernandez): stando a quanto segnalano le anticipazioni delle prossime puntate italiane di Una Vita, la proprietaria della sartoria scoprirà che SIMON Gayarre (Jordi Coll) è suo figlio ma farà di tutto pur di non ammettere la verità; questo ovviamente genererà una serie di sorprendenti dinamiche nelle storyline della telenovela… Tutto avrà inizio quando il maggiordomo di Arturo ...

SiracUsa : la madre della giovane uccisa - non ho abbandonato mia figlia : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - "Dovete sapere la verità e la voglio gridare al mondo: io non ho abbandonato mia figlia. Mi è stata strappata 18 anni fa quando era piccola e adesso una seconda volta per mano di un assassino”. A parlare è Angela Conti, la madre di Laura Petrolito, la giovane uccisa da

La madre della giovane Laura Petrolito uccisa a SiracUsa : "Non ho abbandonato mia figlia. Ci siamo viste all'insaputa del padre" : A pochi giorni dal dramma, parla Angela Conti, la madre di Laura Petrolito, uccisa dal compagno con venti coltellate e gettata in un pozzo di Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa."Dovete sapere la verità e la voglio gridare al mondo: io non ho abbandonato mia figlia. Mi è stata strappata 18 anni fa quando era piccola e adesso una seconda volta per mano di un assassino". In una intervista al sito 'Siracusa Oggi', la donna ...

SiracUsa : madre ventenne assassinata - fermato e interrogato il compagno : Pugnalata più volte, poi il suo corpo è stato gettato all'interno di un pozzo artesiano, in contrada Stallaini, nelle colline sopra Canicattini Bagni, comune del Siracusano: Laura Petrolito, la ...

“Assassino!”. Il massacro e la disperazione di una madre. Il figlio tra i tre minorenni accUsati dell’omicidio di Franco Della Corte - ammazzato a bastonate : Due giorni fa la morte di Franco Corte, la guardia giurata 52enne aggredita all’alba dello scorso 3 marzo alla stazione Della metropolitana di Piscinola, a Napoli. Dopo aver combattuto quasi due settimane in ospedale, Della Corte è deceduto venerdì alle 3.30. “L’Amministrazione comunale è vicina con affetto alla moglie e ai familiari di Francesco Della Corte, il vigilante Della Security service, ai quali esprime profondo ...