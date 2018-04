USA | in aumento la produzione industriale a marzo

Edilizia USA - costruzioni di case nuove in aumento oltre attese : Rimbalza con decisione il mercato edilizio degli Stati Uniti. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense , a marzo i nuovi cantieri avviati sono saliti dell'1,9% su base mensile a 1,319 ...

USA - in aumento le scorte di magazzino. Centrate le attese : Aumentano le scorte di magazzino delle imprese. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti , le scorte sono cresciute dello 0,6%, a 1.928,8 miliardi di dollari come a gennaio, centrando ...

Aumento diritti camerali : il no della Cna di Catania - SiracUSA e RagUSA : Anzichè rivolgersi alla Regione la Supercamera del sud est fa ricadere gli errori del passato sulle spalle delle aziende. No della Cna

Banca Mondiale : verso ok USA aumento capitale da 13 mld dlr : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

USA - il presidente della Fed Powell : 'L'aumento dei tassi sarà graduale' : Secondo il Chairman la crescita dell'economia Usa procede con un 'passo solido' e giustifica l'aumento dei tassi , che sarà 'graduale'. Alzarli troppo lentamente 'potrebbe rendere necessarie strette ...

USA - Powell conferma : "l'aumento dei tassi sarà graduale" : Secondo il Chairman la crescita dell'economia USA procede con un "passo solido" e giustifica l'aumento dei tassi , che sarà "graduale". Alzarli troppo lentamente "potrebbe rendere necessarie strette ...

USA - in aumento il deficit della bilancia commerciale di febbraio : Aumenta oltre attese il deficit commerciale americano di febbraio. La bilancia commerciale ha mostrato infatti un disavanzo di 57,6 miliardi di dollari , in crescita rispetto al passivo di 56,7 ...

USA - in aumento immigrazione da Messico : 6.00 Dopo il calo registratosi con l'insediamento di Trump alla Casa Bianca, l'immigrazione dal Messico negli Usa è aumentata, tornando ai livelli precedenti. I migranti irregolari fermati alla frontiera sono stati nel gennaio e febbraio 2018 72.517, a fronte dei 66.018 dei primi 2 mesi dell'anno precedente. Insomma, il cosiddetto "effetto Trump", sventolato come uno dei successi dell'amministrazione statunitense, sembra terminato.

USA - redditi e consumi personali in aumento come da attese : Accelerano i consumi delle famiglie americane, confermando una più robusta ripresa dell'economia a stelle e strisce. Secondo il Bureau of Economic Analysis , BEA, degli Stati Uniti, i redditi personali di febbraio sono cresciuti dello 0,4%. stessa variazione riportata il mese precedente, ...

Dazi - l'Ue preme gli USA : 'Siamo alleati - no all'aumento'. Ma Trump minaccia : 'Pronti a tassare le auto' : Bruxelles chiede l'esenzione all'aumento delle tariffe di acciaio e alluminio. Il presidente Usa minaccia di tassare anche auto e altri prodotti europei se l'Ue non dovesse abbassare le sue tariffe ...