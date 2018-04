Usa-Corea del Nord | Trump | forse incontro con Kim Jong-un a giugno

Tenaris indietreggia : dazi Usa contro Corea del Sud meno pesanti del previsto : Teleborsa, - Pressione su Tenaris, che a Piazza Affari perde terreno, mostrando una discesa del 3,99%. Secondo indiscrezioni a scatenare le vendite sul titolo dell'azienda che produce tubi in acciaio, ...

Tenaris indietreggia : dazi Usa contro Corea del Sud meno pesanti del previsto : Pressione su Tenaris , che a Piazza Affari perde terreno, mostrando una discesa del 3,99%. Secondo indiscrezioni a scatenare le vendite sul titolo dell'azienda che produce tubi in acciaio, sarebbe

I media svelano possibile apertura dell'ambasciata Usa in Corea del Nord - : Il 27 aprile è in programma vertice inter-Coreano tra il leader NordCoreano Kim Jong-un e il presidente sudCoreano Moon Jae-in, e poi a maggio, si prevede l'incontro di Kim Jong-un con Donald Trump. "...

Corea del Sud : Seul si prepara al duro impatto economico della disputa commerciale tra Usa e Cina : Seul, 10 apr 05:46 - Le ostilità commerciali tra Stati Uniti e Cina avranno effetti gravissimi sull'economia della Corea del Sud, dipendente dall'export.

Nord Corea e Usa - è vera distensione sul nucleare? : La Corea del Nord ha confermato agli Stati Uniti che il leader Kim Jong Un è pronto a discutere la denuclearizzazione della penisola Coreana, spianando così la strada all'annunciato summit di maggio ...

Corea del Sud-Usa : si allontana la finalizzazione del nuovo accordo di libero scambio : "perché rimuove un fattore di insicurezza nel contesto dell'economia globale", ha ribadito Moon ieri, nel corso di una riunione del gabinetto di governo.

Al via esercitazioni militari di Usa e Corea del Sud : Come precedentemente annunciato, alle manovre prenderanno parte 300mila militari di tutte le forze armate della Corea del Sud ed 11.500 soldati americani, compresi i militari di stanza nelle basi

KIM JONG-UN HA INCONTRATO XI JINPING IN CINA/ La denuclearizzazione dipende da Usa e Corea del Sud : Kim JONG-UN ha INCONTRATO Xi JINPING in CINA: il misterioso viaggio del dittatore, che ha parlato con il presidente cinese. Ecco il perché di tale vis-a-vis avvenuto in questi giorni

Corea del Nord - Kim Jong-un in Cina : 'La denuclearizzazione dipende da Usa e Seul' : Il summit tra i due leader asiatici, confermato dalle immagini della tv di Stato, è stato organizzato ufficialmente per "rafforzare gli accordi bilaterali". Quello del dittatore della Corea del Nord è ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : Canada e Svezia in semifinale - Corea del Sud-Usa e Russia-Rep. Ceca i playoff. Italia ultima : Canada e Svezia direttamente in semifinale, Corea del Sud-USA e Russia-Rep.Ceca saranno i due quarti di finale. Questo è il responso al termine del round robin dei Mondiali 2018 di Curling femminile in corso di svolgimento a North Bay (Canada). Le padrone di casa, detentrici del titolo, hanno asfaltato gli USA per 8-5 e hanno chiuso il girone da imbattute davanti alle Campionesse Olimpiche che hanno osservato un turno di riposo conclusivo. La ...

Corea del Nord-Usa - sorprendenti risvolti tra nuove trattative e canali segreti : Le prove generali di disgelo tra #Corea del nord e Stati Uniti , pur tra mille incognite, proseguono. Ed in questo quadro assolutamente inedito della politica internazionale, impensabile fino agli ...

Corea del Nord-Usa - sorprendenti risvolti tra nuove trattative e canali segreti Video : Le prove generali di disgelo tra #Corea del nord e Stati Uniti, pur tra mille incognite, proseguono. Ed in questo quadro assolutamente inedito della politica internazionale, impensabile fino agli ultimi mesi del 2017, i negoziati si estendono a 360 gradi. Secondo alcune indiscrezioni, la Svezia potrebbe ospitare l'atteso faccia a faccia [Video] tra Kim Jong-un e Donald Trump, ipotesi alimentata dalla recente visita del ministro degli #Esteri, Ri ...

Media : scoperto "canale segreto" tra intelligence Usa e Corea del Nord : Come riportato dagli interlocutori del canale, gli sforzi principali in questa direzione sono stati intrapresi dalla CIA, il dipartimento è favorevole alla creazione di un canale diretto per la

Para hockey - l'Italia arrende agli Usa Ora contro la Corea per la medaglia