USA | atterraggio di emergenza a Filadelfia | morto un passeggero

meteoweb.eu

: Usa: atterraggio di emergenza, paura sul volo New York-Dallas. Danni a motore e finestrini - mattinodipadova : Usa: atterraggio di emergenza, paura sul volo New York-Dallas. Danni a motore e finestrini -

(Di martedì 17 aprile 2018) Le autorità Usa hanno confermato la morte di undopo l’didel volo della Southwest Airlines che aveva avuto un incidente a un motore. A riferirlo è stato il presidente della National Transportation Safety Board, Robert Sumwalt, senza fornire ulteriori dettagli. Il capo dei vigili del fuoco diin precedenza aveva riferito che dopo l’diunera stato ricoverato in ospedale in condizioni gravi e altri sette passeggeri venivano curati per ferite lievi. Il volo della Southwest Airlines partito dall’aeroporto LaGuardia di New York e diretto a Dallas era stato costretto ad und’perché, secondo le informazioni diffuse dai media Usa, il motore di sinistra del Boeing 737-700 era esploso in volo. I frammenti avevano colpito e distrutto un finestrino e ...