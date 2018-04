Urbano Cairo | Non sarò io la figura terza tra Salvini e Di Maio

huffingtonpost

(Di martedì 17 aprile 2018) Èlaindicata per rappresentare una sintesi tra le posizioni di Matteoe quelle di Luigi Die superare lo stallo politico? "Nella vita non bisogna mai escludere nulla. Ma non è minimamente di attualità", afferma a proposito di un suo ipotetico futuro in politica lo stesso editore di Rcs e La7, oltre che presidente del Torino Calcio, in un'intervista a La Verità."Sono indiscrezioni giornalistiche di cui nessuno mi ha parlato. Non c'è stato alcun contatto", assicura. Che aggiunge: "Presiedo un gruppo imprenditoriale con 4.500 dipendenti, un impegno che mi assorbe 24 ore al giorno", anche se ammette che "nella vita non bisogna mai escludere nulla. Ma non è minimamente di attualità".Per le sue aziende parla quindi di "ottimo stato di salute".In particolare su La7, sottolinea che "sta vivendo un ...