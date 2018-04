Uno spazio innovativo a Brindisi | venerdì 20 aprile si inaugura Ibcenter

Milly Carlucci Vs Fabio Fazio/ "Maria De Filippi su Rai1? Si è dato Uno spazio di promozione importante" : Milly Carlucci è sempre molto aperta e liberale ma l'intervento di Maria De Filippi da Fabio Fazio l'ha lasciata un po' interdetta per via della "promozione" fatta ad Amici contro Ballando(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 12:11:00 GMT)

Atterra Uno shuttle al Centro Commerciale di Cavallino. 'Dalla Terra alla Luna - alla scoperta dello spazio' : La cultura deve essere accessibile a tutti e come dimostra la cronaca odierna, sono svariati i luoghi dove si può usufruirne, quindi perché no, anche un Centro Commerciale può 'portare conoscenza''. ...

Il Bosco Reale di Capodimonte offre Uno spazio verde per un campo da rugby ai napoletani : ...Associazione Polisportiva Partenope ha permesso di riportare a Napoli questa antica tradizione sportiva e di trasmettere ai giovani appassionati di questa disciplina i sani valori di questo sport.

"Uno shock anche in musica - quello Strauss mi ha segnato". Intervista al compositore Franco Piersanti su 2001 Odissea nello spazio : "2001: A Space Odyssey", un titolo e un film che sono leggenda. Cinquanta anni fa, il 2 aprile del 1968, veniva presentato in anteprima a Washington e da allora, quella pellicola ricordata spesso per le sue atmosfere rarefatte, asettiche e incorporee, non ha smesso mai di piacere tanto da diventare una pietra miliare del cinema. Il merito va al suo "creatore", il regista Stanley Kubrick, che la realizzò sulla base di una sceneggiatura ...

Soleil Sorge ha tradito Luca Onestini con Marco Cartasegna?/ "Se la tv potesse aprirmi Uno spazio..." : Soleil Sorge ha tradito Luca Onestini con Marco Cartasegna? L'ex corteggiatrice svela la verità a Uomini e Donne Magazine raccontando i suoi sogni d'amore con il fidanzato.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 14:30:00 GMT)

Battiston (ASI) : “La sfida è di Uno spazio in cui privato e pubblico lavorino assieme” : “spazio e cielo sono sempre stati presenti nella cultura e nella storia dell’arte. Oggi, però, parliamo di futuro. spazio è infatti sinonimo di ricerca, ma anche di economia. E il campo del progresso coinvolge fisica, chimica, tecnologia, informazione, storia, biotecnologia”. Queste le parole del Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battiston durante il suo intervento in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2017-2018 ...

Spazio - Putin : in futuro “un programma lunare” e Uno dedicato “all’esplorazione di Marte” : La Russia ha in programma una serie di missioni spaziali, a partire dal 2019: lo ha reso noto il presidente russo Vladimir Putin. “Stiamo progettando lanci nello Spazio profondo, prima senza equipaggi e in seguito con equipaggi umani“, ha spiegato. E’ previsto sia “un programma lunare” che uno dedicato “all’esplorazione di Marte“, il cui lancio avverrebbe nel 2019: “I nostri specialisti ...

Cuccioli in gabbia : in 26 in Uno spazio minuscolo : Sequestrati 26 Cuccioli di cane di varie razze, tutti trasportati nella parte posteriore di un Fiat Doblò, in una gabbia improvvisata sono stati scoperti dalla Polizia

Spazio - da JUno scoperte Made in Italy anche sui cicloni di Giove : Milano, 8 mar. , askanews, - Il contributo italiano alla missione Juno della Nasa, oltre che le novità relative alla profondità dei venti di Giove misurata con lo strumento KaT, riguarda anche le ...

Spazio notevole al castello di Lagopesole oggi su Rai Uno : oggi sabato 3 marzo Easy Driver-Rai 1 ore 11:40 dedica, alla fine della trasmissione, uno Spazio notevole al castello di

Elezioni - Casapound chiude campagna al Pantheon. Presidio dei centri sociali : “NessUno spazio ai fascisti” : Casapound chiude la campagna elettorale di fronte al Pantheon, mentre dall’altro lato, a largo Argentina, centri sociali e attivisti manifestano “contro ogni fascismo”. “Sta succedendo una cosa strana in questo paese: si inneggia alla democrazia per lasciare spazio a chi porta parola di odio e discriminazione”, dice Tiziano, uno di coloro che protestano. “Non esiste campagna elettorale che possa giustificare ...

Leone d'oro alla carriera a RezzaMastrella : 'Abbiamo Uno spazio astratto che ci accoglie - è una magia' : Rezza performer-autore e Mastrella artista-autrice, firmano a quattro mani l'ideazione e il progetto artistico degli spettacoli, con titoli come 'Fratto X', '7-14-21-28' e 'Fotofinish'. 'La ...

Cortei Roma - "nessUno spazio a intolleranza" : Roma, 22 feb. , AdnKronos, - ''La giornata di sabato sarà impegnativa per le forze dell'ordine. La viviamo non con preoccupazione, nel senso di apprensione, ma nel senso di occuparcene prima, mettendo ...

Cortei Roma - “nessUno spazio a intolleranza” : Roma, 22 feb. (AdnKronos) – ”La giornata di sabato sarà impegnativa per le forze dell’ordine. La viviamo non con preoccupazione, nel senso di apprensione, ma nel senso di occuparcene prima, mettendo a punto un piano di sicurezza che si pone l’obiettivo di far sì che sia una giornata di trionfo delle idee, da qualsiasi parte arrivino”. Lo ha detto ai microfoni di ‘Radio Anch’io’ Roberto Massucci, ...