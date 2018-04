Unione Europea | Albania e Macedonia promosse dalla Commissione | “Via libera ai negoziati

L'Italia deve dire all'Unione Europea cosa fare con i conti pubblici : Il nuovo governo non decolla. Ma per fine aprile Bruxelles vuole le linee programmatiche. E più si attende più la manovra rischia di diventare salata

Unione Europea poco unita quanto a costo del lavoro : Teleborsa, - Europa poco "unita" quanto a costo del lavoro. Secondo un rapporto dell' Eurostat nel 2017 il costo orario medio del lavoro - il dato esclude il settore agricolo e la pubblica ...

Schiaffo all'Unione Europea Trionfo di Orban in Ungheria Verso la maggioranza dei 2/3 : Si profila un Trionfo oltre le attese per Fidesz, il partito conservatore del premier ungherese Viktor Orban (Fidesz). Secondo i risultati parziali delle elezioni legislative, con il 75% dei voti scrutinati, Fidesz conquisterebbe 134 seggi... Segui su affaritaliani.it

Tirocini in Unione Europea : circa 1.500 euro mensili all'ESMA : L'ESMA è un'autorità indipendente dell'Unione europea che opera con l'obiettivo principale di garantire la protezione degli investitori e promuovere mercati finanziari stabiliti e ordinati. Le funzioni principali dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati possono essere riassunte in tre punti fondamentali: tutela degli investitori corretto funzionamento dei mercati finanziari stabilità finanziaria L'ESMA, dunque, promuove ...

Consultazioni - Maurizio Martina e Pd da Mattarella : 'Noi mai al governo - occhio su conti e Unione europea' : 'Dal Pd un no a ogni ipotesi di governo'. La consultazione della delegazione dem al Quirinale finisce molto in fretta e dà l'esito scontato: chiusura totale a Luigi Di Maio e Movimento 5 Stelle . Il ...

Sono cambiate le regole per vedere i contenuti streaming nell’Unione Europea : Grazie a una direttiva appena entrata in vigore, sarà possibile usare il proprio abbonamento a SkyGo o Netflix anche fuori dall'Italia The post Sono cambiate le regole per vedere i contenuti streaming nell’Unione Europea appeared first on Il Post.

Buco Brexit : Unione Europea divisa fra tassa sulla plastica e signoraggio : L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea non sarà senza conseguenze per i bilanci europei, come ampiamente preventivato alla vigilia del referendum con cui il popolo inglese ha deciso di uscire ...

Corea del Nord - un clamoroso retroscena che riguarda l'Unione Europea Video : Kim Jong-un incontrera' il presidente sudCoreano Moon Jae-in il prossimo 27 aprile. Il bilaterale tra le due Coree si terra' a Panmunjom, nella zona demilitarizzata al confine tra i due Paesi e sara' in assoluto il terzo vertice interCoreano della Storia dalla fine della Guerra di Corea nel 1953. La conferma arriva dal governo della Corea del Sud, dopo l'incontro di alcuni alti funzionari di Seoul con i colleghi di Pyongyang: la delegazione del ...

BREXIT - TRA UN ANNO L’USCITA DEL REGNO UNITO DALL’Unione EUROPEA/ Theresa May predica ottimismo e unità : BREXIT, uscita del REGNO UNITO DALL’UNIONE EUROPEA: manca un ANNO esatto, cosa succederà? Il 29 marzo del 2019, la Gran Bretagna uscirà dall’UE, ecco le possibili conseguenze(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 14:52:00 GMT)

Brexit - tra un anno esatto il Regno Unito lascerà l’Unione Europea : che cosa succederà davvero? : Oggi fra un anno. La data simbolo della Brexit è il 29 marzo 2019, anche se gli accordi siglati fra Londra e Bruxelles prevedono un periodo di transizione fino alla fine del 2020. È la mezzanotte fra 12 mesi che resterà nei libri di storia come il momento in cui il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno lasciato l’Unione Europea dopo la decisione dei suoi cittadini con il referendum del 23 giugno 2016 e la scelta della premier ...

Il miglior alleato di Londra è l’Unione europea : Nella vicenda del tentato avvelenamento dell’ex spia russa Sergej Skripal e di sua figlia, l’Ue si è imposta per la prima volta come attore di primo piano sulla scena internazionale. Leggi