Under 21 | a settembre amichevoli con Slovacchia e Albania

calcioweb.eu

: RT @FIPIC: Importante parentesi azzurra oggi. Dalle 14.30, in diretta il sorteggio dei gironi dei Campionati Europei Under 22, in programma… - MiyakeEau : RT @FIPIC: Importante parentesi azzurra oggi. Dalle 14.30, in diretta il sorteggio dei gironi dei Campionati Europei Under 22, in programma… - AlessandroPaoli : RT @TuttoNazionali: ?????????? ?? #Under21 #ItaliaAlbania l'11 settembre #TuttoNazionali #TN @FIGC @azzurri @Vivo_Azzurro #FIGC #Azzurrini #VivoA… - TuttoNazionali : ?????????? ?? #Under21 #ItaliaAlbania l'11 settembre #TuttoNazionali #TN @FIGC @azzurri @Vivo_Azzurro #FIGC #Azzurrini… -

(Di martedì 17 aprile 2018) In attesa delle due trasferte in programma il prossimo maggio in Portogallo e Francia, ala Nazionale21 proseguirà il cammino verso la fase finale del campionato europeo che l’Italia ospiterà nel giugno 2019 disputando altre due: giovedì 6gli azzurrini andranno a far visita alla, mentre martedì 11affronteranno in casa i pari età dell’(sedi e orari da definire). L’Italia è imbattuta nelle sfide con: è di 2 successi e altrettanti pareggi il bilancio con la nazionale slovacca, mentre con l’gli azzurrini hanno collezionato 4 successi e un pareggio nell’ultima amichevole giocata il 10 agosto 2016 a San Benedetto del Tronto. (AdnKronos) L'articolo21, aconsembra essere il primo su CalcioWeb.