«Un' ala serve sempre Speriamo torni di moda»

Atalanta-Inter 0-0 - ma il pari serve poco ad entrambe : Quattro palle-gol nitide per gli orobici nel primo tempo, tre occasioni nella ripresa per la squadra di Spalletti: alla fine risultato giusto, ma per le due squadre la corsa all'Europa si fa più complicata

Atalanta-Inter 0-0 - la partita dei rimpianti : un punto a testa che serve a poco : A Bergamo, tra Atalanta ed Inter finisce 0-0. Un primo tempo in cui i padroni di casa dominano e graziano gli ospiti; nella ripresa invece cresce l'Inter, che si rende a più riprese pericolosa. Le ...

Fifa 18 : segnalazione problemi tecnici e di connettività ai server : manutenzione programmata per l'11 aprile : In questo post vi aggiorneremo periodicamente su eventuali problemi tecnici e di connettività ai server che dovessero essere segnalati su Fifa 18, fornendovi i link alle comunicazioni ufficiali di EA Sports.

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia : azzurri - ora serve l’impresa! Fabio Fognini - il paladino per la rimonta da sogno : Ora bisogna lottare fino alla morte, bisogna realizzare l’impresa, bisogna ribaltare il risultato. L’Italia deve letteralmente superarsi e confezionare un piccolo miracolo sportivo a Genova: sotto 1-2 contro la Francia, gli azzurri devono risalire la china e devono vincere i due singolari della domenica se vogliono qualificarsi alle semifinali della Coppa Davis 2018 di tennis. La situazione è davvero complicatissima, servirà ...

Verona : sindaco a Malagò - tutto ciò che serve a crescita sport avrà sempre nostro sostegno : Verona, 5 apr. (AdnKronos) - L’apertura dell’Arena ai grandi eventi sportivi, il potenziamento dell’impiantistica cittadina e le candidature italiane per le olimpiadi invernali 2026. Questi i diversi ed importanti temi oggetto dell’incontro di oggi a palazzo Barbieri tra sindaco Federico Sboarina, a

Verona : sindaco a Malagò - tutto ciò che serve a crescita sport avrà sempre nostro sostegno (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Verona è una città dalla forte vocazione sportiva – ha evidenziato Malagò – con un'offerta di impiantistica di alto livello. Il Cattolica Center, ad esempio, è una struttura assolutamente in linea con quelli che sono i dettami di strutture idonee ad ospitare convegnista

Dybala : “le sconfitte fanno male ma ora serve andare avanti” : “Le sconfitte fanno male, fanno sempre male anche quando arrivano contro squadre e campioni così forti. Ora però serve andare avanti: sacrificio, forza, passione e continuare a migliorarsi ogni giorno”. Così l’attaccante della Juventus Paulo Dybala all’indomani della pesante sconfitta per 3-0 contro il Real Madrid nell’andata dei quarti di finale di Champions League. “Grazie a tutti quelli che mi hanno ...

Atalanta - domani recupero contro la Samp. Gasperini : “fare tabelle non serve” : L’Atalanta si appresta a ospitare la Sampdoria nel recupero casalingo di martedì dell’ottava giornata con tre punti di vantaggio e il settimo posto in solitario: “Quella di Giampaolo è una squadra che ha dimostrato di avere valori importanti per quasi tutto il campionato – osserva l’allenatore Gian Piero Gasperini -. Anche col Chievo ha disputato un primo tempo molto buono prima della rimonta. Non sarà come ...

Juve-Real - Mijatovic : 'Nella doppia sfida Juve difficile da eliminare. Dybala non serve al Real. La clausola di Icardi...' : Il serbo, ora osservatore per i madrileni, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport . SULLA RETE IN FINALE - ' Quando ripenso a quella finale sono felice, i tifosi della Juve un po' ...

Fifa 18 : segnalazione problemi tecnici e di connettività ai server : manutenzione in corso : In questo post vi aggiorneremo periodicamente su eventuali problemi tecnici e di connettività ai server che dovessero essere segnalati su Fifa 18, fornendovi i link alle comunicazioni ufficiali di EA Sports. Ricordiamo che Electronic Arts metta a disposizione sul sito ufficiale le informazioni sullo status dei server di Fifa 18, accessibile a questo indirizzo: https://help.ea.com/it/Fifa/Fifa-18 8 […] L'articolo Fifa 18: ...

Crisi Pd - Sala : “Renzi si faccia da parte con chiarezza. Futuro della sinistra? Serve un modello Milano” : Prima del voto i continui distinguo, dopo la batosta ecco il de profundis: il sindaco di Milano Beppe Sala considera definitivamente archiviata l’esperienza di Matteo Renzi alla guida del Pd. “ha fatto la sua parte, si passi oltre” ha detto il primo cittadino del capoluogo lombardo, a margine dell’inaugurazione di Tempo di Libri. “Il punto è trovare delle persone che abbiano la capacità di collaborare. Però nessuno è ...

Reserve Bank of Australia lascia tassi all'1 - 50% : inflazione riflette bassa crescita salari : Nel comunicato che ha accompagnato la decisione si legge che "il basso livello dei tassi continua a sostenere l'economia Australiana e che probabilmente l'inflazione rimarrà bassa per un po' di tempo"...

Samsung Galaxy S9 quale scheda SIM serve : Galaxy S9 SIM, Micro SIM, Nano SIM quale tipo di cheda telefono bisogna mettere nel cellulare Android Samsung Galaxy S9 quale scheda operatore va messa dentro il Galaxy S9. Prima di accendere per la prima volta il telefono Android Samsung Galaxy S9 quale tipo di scheda SIM bisogna mettere dentro il telefono Samsung, quale scheda SIM serve per Galaxy S9, La SIM giusta per Galaxy S9 Samsung.