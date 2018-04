Una premier donna | anche nei contenuti

Torna l'asse tra Di Maio e Salvini Una telefonata sblocca la Camera Giorgetti in panchina... Premier? : Torna l'asse Di Maio-Salvini, almeno sulla presidenza della Commissione speciale della Camera. Il candito premier del Movimento 5 Stelle e il leader della Lega si sono sentiti oggi al telefono e "con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto... Segui su affaritaliani.it

Consultazioni - per me c’è Una sola certezza : né Di Maio né Salvini saranno premier : Dal momento che la Terza Repubblica nella quale il voto del 4 marzo ci ha portato sembra essere terribilmente simile alla Prima Repubblica, quella che Pietro Scoppola efficacemente chiamò “Repubblica dei partiti”, mi pare utile osservare come i leader di questi nuovi partiti, Luigi Di Maio e Matteo Salvini in particolare, non siano proprio all’altezza del loro compito di tessitori di compromessi utili. Chi ha almeno una ...

Karate - Premier League Rabat 2018 : in Marocco arriva un solo podio per l’Italia. Serve Una svolta in vista degli Europei : Si è svolta questo fine settimana a Rabat (Marocco) la quarta tappa stagionale della Premier League di Karate, il torneo internazionale più importante della WKF. L’Italia porta a casa un solo podio, con il terzo posto ottenuto nel kata a squadre femminile. Una gara quindi non particolarmente positiva, visto che si trattava anche dell’ultimo grande appuntamento prima degli Europei, che si svolgeranno a Novi Sad dal 10 al 13 maggio. Andiamo quindi ...

In un paese di uomini immaturi e conservatori Una donna premier è impossibile : Il giorno di Pasqua ho letto con interesse l'editoriale del direttore della Stampa, Maurizio Molinari "Una donna al governo del paese". Ho naturalmente apprezzato il suo pensiero, il suo proposito, la sua convinzione. Vorrei però esprimere le mie perplessità da donna che ha dedicato molto della sua vita alla politica e ha passato 10 anni in Parlamento, prima alla Camera e poi al Senato, dunque dentro le massime istituzioni che ...

GOVERNO - M5S : “DI MAIO PREMIER O NIENTE”/ Salvini : “Luigi sbaglia - senza Berlusconi nessUna alleanza” : GOVERNO M5s: Bonafede, "Di MAIO PREMIER o nessun esecutivo". Reddito di cittadinanza sì, bocciato "reddito nascita" di Grillo. Salvini, "Luigi sbaglia, senza Berlusconi non si fa niente"(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 19:30:00 GMT)

La sfida di Salvini : 'Premier al centrodestra - serve Una scossa al Sud' : Matteo Salvini, gli italiani, che hanno votato in massa e con poche astensioni, adesso vogliono sapere chi ci governa. Ce lo può dire? 'Dico che il centrodestra è compatto e resterà compatto anche in ...

Governo : Cottarelli - io premier? Non è Una cosa seria : Roma, 16 mar. (AdnKronos) – “Perché si fa il mio nome come premier per le larghe intese? Non so, ha cominciato un giornale, il Corriere, per primo, e gli altri hanno seguito. Questa comunque non è una cosa seria, ovviamente, ora è stata rimpallata dai media”¦” Lo ha detto Carlo Cottarelli, economista ed ex commissario alla spendig review nel Governo Letta, a Un Giorno da Pecora.Cottarelli conferma di essere stato ...

Premier League - Una miniera d'oro : Se si può comunque discutere sul fatto che la Premier League sia il campionato migliore al mondo, appare indiscutibile che lo sia il sistema di gestione : anche se non mancano ovviamente giocatori ...

'No al governo pastrocchio - all'Europa dico Una sola cosa'. Salvini - primo discorso da premier : 'Stiamo lavorando, entro aprile qualunque sia il governo c'è una manovra economica da preparare. Leggo che Bruxelles vuole nuove tasse, noi presenteremo una manovra alternativa fondata sul contrario: ...

Premier : chi offre LUna porta al burrone : 21.06 Le prossime riforme che servono? "Senz' altro incoraggiare il lavoro stabile rispetto a quello pagato 3 o 4 euro l' ora e per avere meno tasse sul lavoro. E poi un impegno straordinario per le famiglie numerose". Così il Premier Paolo Gentiloni al Tg1. "Per fare riforme -aggiunge- ci vuole serietà e credibilità. Attenzione perché di solito chi ti promette la Luna ti porta in fondo al burrone". "Abbiamo un'economia che vive e lavora di ...

Una serie A in stile Premier : ecco come i club si divideranno i soldi dei diritti tv : Ora tocca al mondo del calcio fare le sue riforme , ma il commissario Fabbricini è già al lavoro, . ecco IL NUOVO DECRETO DEI diritti TV DEL CALCIO La fetta da dividere in parti uguali salirà infatti ...

La lettera dell'ex premier David Cameron al Times : "Il sorriso incerto di mio figlio - morto di Una rara malattia - aveva il potere di illuminare Una stanza" : David Cameron si spoglie dei panni del premier, del politico che ha fatto la storia recente del Regno Unito, per raccontarsi da padre. Padre di Ivan, un bambino molto malato, di quelle malattie rare da cui è difficile uscire vivi. "Immagina - scrive in una lettera inviata al Times in occasione del Rare Disease Day, la giornata delle malattie rare - Ciò che di più prezioso hai al mondo, il tuo bambino appena nato, sta molto ...