Una metropoli in crescita ricca di storia | ecco Hyderabad vista dallo spazio FOTO

La città dei pinguini - Una “metropoli” con 1 - 5 milioni di abitanti in Antartide : Una megacolonia di pinguini è stata scoperta grazie ai satelliti nell’Antartide. La “metropoli” di uccelli è situata in un’area remota, sulle Danger Islands nel mare di Weddell, ad est della penisola antartica. È una delle aree più remote e inospitali della Terra ed è raramente visitata da esseri umani. Le Danger Islands si chiamano così non a caso: impervie, circondate da lastre di ghiaccio e iceberg, sono difficilissime ...