UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di mercoledì 18 aprile 2018

(Di martedì 17 aprile 2018)di Unaldi18: Piuttosto deluso per il disinteresse che Anita (Ludovica Bizzaglia) sembra provare nei suoi confronti, Vittorio (Amato D'Auria) viene consolato dall'affetto di papà Guido (Germano Bellavia)… Nonostante non si possa proprio definire una brava allieva, Mariella (Antonella Prisco) resta folgorata dalle lezioni della sua "insegnante" Bice (Lara Sansone)… Alberto (Maurizio Aiello) scopre che Veronica (Caterina Vertova) sa tenergli testa e intanto Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) per la prima volta vedono davero in pericolo il futuro dei Cantieri… Serena (Miriam Candurro) crede che Filippo (Michelangelo Tommaso) sia uscito dall'ossessione per il trading on line, ma sarà davvero così?