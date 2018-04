Un Posto al Sole Anticipazioni | Beatrice si toglie la vita

UN Posto AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 23 al 27 aprile 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 23 a venerdì 27 aprile 2018: In ospedale, sotto lo sguardo disgustato di Elena, Enriquez mostra di tenere alla salute di Beatrice. Susanna fa una rivelazione a Niko. Viola trova conforto in Raffaele in un momento delicato della sua vita. Filippo continua a mentire a Serena sul suo lavoro. Temendo danni alla reputazione del suo studio, Enriquez mostra solidarietà a Beatrice mentre ...

Anticipazioni Un Posto al sole : BEATRICE confessa tutto a NIKO : A Un posto al sole, occhi puntati sulla storyline dello studio Enriquez. Come vi abbiamo già anticipato, tra pochi giorni ci sarà una svolta altamente drammatica quando BEATRICE Lucenti (Marina Crialesi) tenterà di togliersi la vita! Con gli episodi di Upas della prossima settimana, la scena si sposterà in ospedale dove, sotto lo sguardo disgustato di Elena Giordano (Valentina Pace), Massimo Enriquez (Rodolfo Corsato) mostrerà solidarietà a ...

Anticipazioni Un Posto al sole : VITTORIO sarà arrestato! : Grande colpo di scena all’orizzonte nelle vicende di Un posto al sole, la soap partenopea di Rai 3 che venerdì 11 maggio festeggerà le 5000 puntate. Vediamo cosa succederà. Le Anticipazioni indicano che, la prossima settimana, Anita convincerà Arianna (Samanta Piccinetti) a realizzare un murales al Vulcano e così inizierà a realizzare la sua opera d’arte su una parete del bar-ristorante. Purtroppo, i successivi sviluppi delle trame ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 17 aprile 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di martedì 17 aprile 2018: Piuttosto deluso per il disinteresse che Anita (Ludovica Bizzaglia) sembra provare nei suoi confronti, Vittorio (Amato D’Auria) viene consolato dall’affetto di papà Guido (Germano Bellavia)… Nonostante non si possa proprio definire una brava allieva, Mariella (Antonella Prisco) resta folgorata dalle lezioni della sua “insegnante” Bice (Lara ...

Un Posto al sole : Beatrice tenta il suicidio - ma perché? Video : I protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “#Un Posto al sole”, in questo periodo sono quasi tutti alle prese con diverse questioni più o meno intricate che li riguardano. Nella settimana che andra' in onda dal 23 aprile però, ad attirare l’attenzione dei telespettatori sara' sicuramente la vicenda legata alla bellissima Beatrice Lucenti [Video] e al suo perfido capo, Massimo Enriquez. La donna infatti, sotto pressione, finira' ...

Un Posto al sole Anticipazioni : da lunedì 16 a venerdì 20 aprile 2018 : Scopri tutte le Anticipazioni delle puntate della soap in onda questa terza settimana del mese di aprile.

Un Posto al sole : Beatrice tenta il suicidio - ma perché? : I protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un Posto al sole”, in questo periodo sono quasi tutti alle prese con diverse questioni più o meno intricate che li riguardano. Nella settimana che andrà in onda dal 23 aprile però, ad attirare l’attenzione dei telespettatori sarà sicuramente la vicenda legata alla bellissima Beatrice Lucenti e al suo perfido capo, Massimo Enriquez. La donna infatti, sotto pressione, finirà per compiere ...

Anticipazioni Un Posto al sole : BEATRICE tenta il suicidio! : Una svolta inaspettata e potenzialmente tragica è all’orizzonte nelle nuove puntate di Un posto al sole: già vi avevamo anticipato che il personaggio di BEATRICE (Marina Crialesi) avrebbe riservato un grande colpo di scena, dunque ora vi forniamo più dettagli sull’argomento (visto che gli episodi in questione sono prossimi alla messa in onda). Assisteremo a breve ad una profonda crisi della Lucenti, che – alle prese con un ...

Un Posto al Sole : anticipazioni 16 – 20 aprile 2018 : Un Posto al Sole Nuova settimana in compagnia di Un Posto al Sole. La soap partenopea nel corso dei suoi 22 anni di vita ha visto alternarsi centinaia di attori e comparse, numerosi sceneggiatori e registi, e affrontato decine di tematiche diverse. Tra tanti cambiamenti ed evoluzioni vi è però un’unica certezza, l’inconfondibile sigla che sin dalla prima puntata riecheggia puntualmente nelle case degli italiani anticipando ogni episodio. La ...

Forse i vichinghi usavano cristalli al Posto delle bussole : Si può fare, sfruttando la polarizzazione della luce, e spiegherebbe come i vichinghi arrivarono in America del Nord The post Forse i vichinghi usavano cristalli al posto delle bussole appeared first on Il Post.

Un Posto al sole - trame 16-20 aprile : una scelta pericolosa : Anticipazioni Un posto al sole, prossima settimana: la scelta di Anita Più di due milioni di telespettatori seguono ogni giorno le vicende dei protagonisti di Un posto al sole. Le storie realistiche e il riferimento costante all’attualità sono alla base del successo di Un posto al sole. Le anticipazioni di Un posto al sole dal 16 al 20 aprile svelano che una delle protagoniste sarà Anita. Mariella, sempre più stressata dalle discussioni ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 16 aprile 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di lunedì 16 aprile 2018: Precipitano le cose ai Cantieri: la situazione dell’azienda è sempre più compromessa… Dopo tutto quello che è accaduto, il destino di Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) è sempre più legato alla scelta che farà Sandro (Alessio Chiodini)… Il malessere che Anita Falco (Ludovica Bizzaglia) si porta dentro potrebbe portarla ad una scelta ...

Anticipazioni Un Posto al sole : SANDRO dovrà scegliere tra CLAUDIO e ALBERTO : Tira aria di burrasca, come avrete certamente notato, ai Cantieri: ieri (12 aprile) a Un posto al sole abbiamo assistito nel giro di pochi minuti ad uno scossone non da poco sia nelle finanze di Filippo (Michelangelo Tommaso) e sia in quelle dell’impresa governata da Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano). Il destino di questi ultimi, ora, sarà sempre più legato alla scelta che farà SANDRO (Alessio Chiodini), il ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 13 aprile 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 13 aprile 2018: La rabbia di Anita (Ludovica Bizzaglia) nei confronti di Vittorio (Amato D’Auria) si trasforma in un momento di forte vicinanza, ma la ragazza continua a covare un profondo malessere… Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) tentano di gestire il panico per la grave esposizione economica dei Cantieri. Intanto Alberto Palladini (Maurizio ...