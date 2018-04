“Un cancro devastante” Paura per l’amato sportivo Nessuno sapeva nulla e solo ora ha

caffeinamagazine

: Ha un cancro rarissimo, ma ha continuato a ballare e si è addirittura qualificata ai Campionati Europei. Una piccol… - Radio105 : Ha un cancro rarissimo, ma ha continuato a ballare e si è addirittura qualificata ai Campionati Europei. Una piccol… - fattoquotidiano : D’amianto si muore anche sui bus. È quanto stabilito dal Tribunale del lavoro di Roma che ha condannato la Cotral… - infoitsport : Barrichello ha avuto un tumore/ Formula 1 shock: “Ho operato un cancro al collo, sono vivo per miracolo” -

(Di martedì 17 aprile 2018). Un male terribile è entrato nella sua vita e non aveva voluto condividere la notizia. La, forse anche il pensiero di non farcela e l’obiettivo di rimanere saldo e concentrato per vincere questa terribile sfida, hanno indotto il grande campione della Ferrari e tenere per se il calvario che stava passando. Ha temuto il peggio Rubens Barrichello, ma ora la fase peggiore e più acuta è finalmente passata e l’ex pilota ha deciso di raccontare il suo dramma: dal tumore, passando per il malore che lo ha colto alladi non poter più correre, fino al sollievo per aver vinto la gara più importante della sua vita, quella contro un male che è ormaiun brutto ricordo. Lobrasiliano ha deciso di parlare del suo calvario nel corso di un noto programma televisivo in onda sul canale Globo Tv ‘Conversa com Bial’. Durante ...