ULCERA “CARNIVORA” DEL BURULI | COS' È? Australia | epidemia misteriosa | la malattia era

ULCERA “CARNIVORA” del Buruli - cos'è?/ Australia - epidemia misteriosa : dubbi sulla trasmissione dagli animali : Ulcera “carnivora” del Buruli , cos'è? In Australia è allarme epidemia : può portare a deformità e disabilità se non trattata. Negli ultimi quattro anni i casi sono aumentati del 400%(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 22:32:00 GMT)

ULCERA “CARNIVORA” DEL BURULI - COS'È?/ Australia - epidemia misteriosa : “Non sappiamo come si diffonde” : ULCERA “CARNIVORA” del BURULI, COS'È? In Australia è allarme epidemia: può portare a deformità e disabilità se non trattata. Negli ultimi quattro anni i casi sono aumentati del 400%(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 19:26:00 GMT)