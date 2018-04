UeD | Anna Tedesco | i veri motivi dell' addio

“Ecco perché ho mollato!”. UeD : Anna Tedesco inviperita. Dopo aver lasciato il trono over la dama (sofferente e disillusa) svela i veri motivi della sua uscita : “Lui mi ha distrutta” : Negli ultimi tempi era salita agli onori delle cronache, Anna Tedesco si stava imponendo come dama di punta del trono over. Ma alla fine non si è dimostrata ‘tosta’ come Gemma Galgani e di fronte alle critiche inevitabili ha capitolato e ha mollato. Nel corso della sua permanenza a Uomini e Donne, la bella bionda aveva stretto un’amicizia con Giorgio Menetti, tra i due sembrava essere nato un sentimento che però non ha dato buon esito. Ma ...

“Una donna giovane e carina”. UeD : l’amore di Giorgio Manetti. Il gabbiano lo ammette per la prima volta - quello che cerca in una relazione lo ha trovato già. E no - non si tratta di Anna Tedesco : Gemma Galgani dovrà (proprio) farsene una ragione : Un tormentone di sicuro, ma altrettanto appassionante. La storia-non storia tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani va avanti da anni e parte del successo di Uomini e Donne si deve proprio a questa coppia ormai divenuta totalmente improbabile. Il loro amore è durato circa un anno, qualche tira e molla di troppo e i capricci della dama torinese hanno infine segnato la conclusione di questo rapporto, ma i fan del dating show di Maria De Filippi ...

UeD news : nasce l’amicizia tra Marta e Marianna - con loro Raniolo e Basile : Uomini e Donne news: l’amicizia di Marta Pasqualato e Marianna Acierno, con loro anche Nicolò Raniolo e Alessandro Basile nasce una forte amicizia tra due volti di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Marta Pasqualato e Marianna Acierno, rispettivamente corteggiatrice di Nicolò Brigante ed ex corteggiatrice di Paolo Crivellin. Per la seconda il percorso nel […] L'articolo UeD news: nasce l’amicizia tra Marta e Marianna, con loro ...