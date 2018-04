Macron al Parlamento Ue - risposta non è democrazia autoritaria : ... di difesa, della Siria, di migrazioni, del piano Marshall per l'Africa ma anche della situazione nei vari paesi europei compresa la situazione politica in Italia. Macron adesso parlerà alla Plenaria.

Ue - Macron : «Non è un tempo normale - sta emergendo una guerra civile europea» live : Il presidente francese al Parlamento Europeo: «Bisogna difendere la democrazia liberale, stanno venendo a galla i nostri egoismi nazionali»

Siria - crepe nell'alleanza Usa-Francia. Macron : "Ho convinto Trump a restare a lungo". La Casa Bianca : "Non è vero" : ...

Macron incassa e mena : 'Non cederemo alla tirannia delle minoranze' : ...affermato di voler "accompagnare i francesi nella realizzazione di riforme strutturali profonde" proprie alla "società di trasformazione" globale che promuove fin da quando era ministro dell'Economia,...

Macron : 'La Francia non può accogliere tutta la miseria del mondo' : Parigi, 16 apr. , askanews, La Francia 'non può accogliere tutta la miseria del mondo'. Con queste parole il presidente francese Emmanuel Macron ha riassunto la sua politica migratoria e difeso la legge sull'asilo presentata dal suo governo, il cui esame verrà avviato oggi in ...

Siria - Macron tra Trump e Putin Ora Salvini non deve farsi fregare : È del tutto evidente il protagonismo di Emmanuel Macron che da un po’ di tempo si agita e si sbraccia per dire che “la Francia c’è, e, soprattutto ci sono io”. Senza più il Regno Unito e con una Merkel stanca ed imbolsita, il ragazzo d’Oltralpe Segui su affaritaliani.it

Siria - attacco da Usa - Regno Unito e Francia. Trump - May e Macron : “Contro armi chimiche”. Mosca : “Non resterà senza conseguenze” : Stati Uniti d’America, Regno Unito e Francia hanno attaccato la Siria nella notte. Gli obiettivi, ha spiegato il presidente americano Donald Trump in un discorso alla nazionale, sono associati al potenziale di armi chimiche del dittatore Siriano Bashar al Assad. Trump tra l’altro ha definito l’uso di gas chimici in Siria un “atto spregevole” qualificandolo come “crimini di un mostro”. Poco dopo il discorso di ...

Pd e l'alleanza con Macron? Gozi : 'In Europa incontro chi serve - non devo chiedere autorizzazioni' : Il Pd è all'interno del Pse da quattro anni, abbiamo un responsabile per la politica estera che è Piero Fassino . E' con lui che dobbiamo discutere , all'interno del Pd, le nostre posizioni sull'...

VINCENT LAMBERT/ La madre scrive a Macron : "non lasci che ammazzino mio figlio" : VINCENT LAMBERT, si cerca di uccidere un malato che non è tenuto in vita da nessun macchinario, solo per far passare lecita volontà di eutanasia.

Siria - Macron : Assad ha usato armi chimiche - abbiamo le prove. Merkel : raid? Non partecipiamo : «abbiamo la prova che la settimana scorsa sono state utilizzate armi chimiche in Siria da parte del regime»: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, intervistato in diretta...

Siria - Macron : “Prove su uso di armi chimiche”/ Francia appoggia Trump - Italia “non parteciperà agli scontri” : Siria, Macron: “Assad ha usato armi chimiche”. Ma Trump aspetta e Merkel frena: “Raid? Germania non partecipa”. Possibile guerra internazionale? Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 19:40:00 GMT)