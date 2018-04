Uccide la moglie strangolandola nel sonno | “Ignora me e i nostri figli per stare su

Uccide la figlia disabile e si spara in bocca davanti alla moglie : “Elisa sarebbe rimasta sola” : La disperazione per il futuro della figlia alla base della tragedia familiare che ha sconvolto Meldola, in Emilia-Romagna. Un uomo di 73 anni ha ucciso la figlia disabile e poi ha tentato il suicidio davanti alla moglie, a sua volta malata.Continua a leggere

Modena - accoltella la moglie e tenta di Uccidersi : arrestato un 65enne : Ha ridotto in fin di vita la moglie colpendola per due volte al collo con un coltello, forse mentre lei era ancora nel letto, poi con quella lama ha cercato di uccidersi ma senza riuscirci. A quel punto Pier Luigi Garutti, pensionato 65enne di Medolla, in provincia di Modena, ha chiamato il 118 e raccontato quello che aveva appena fatto. I fatti sono accaduti alle 5 di venerdì mattina nella villetta dove l’uomo vive con la moglie, Nadia ...

LA STRAGE E L’INCESTO/ Padre Uccide la figlia-moglie e il bambino avuto dai due - poi si suicida : Una storia di incesto fra Padre e figlia, da cuiè nato anche un bambino, termina in una STRAGE con tutti i protagonisti uccisi dal folle uomo che poi si è tolto la vita(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 12:51:00 GMT)

Choc in metropolitana : 33enne Uccide la figlia di un anno e la ex moglie a coltellate : I fatti sono avvenuti in mattina alla stazione metropolitana di Jungfernstieg, nella città tedesca di Amburgo. La polizia ha fermato un uomo del Niger. La pista più accreditata è quella passionale. L'arma del delitto non è ancora stata trovata.Continua a leggere

Spara alla moglie malata di Alzheimer e si Uccide : Un pensionato settantenne ha Sparato alla moglie con la pistola e si è poi ucciso con la stessa arma, questa sera a Torino. L'omicidio-suicidio in un condominio in via Signorini, alla periferia nord-est della città. La donna - secondo quanto si è appreso - da due anni soffriva del morbo di Alzheimer. La coppia, che non aveva figli, viveva nel quartiere da 51 anni. Sul posto la Polizia e il 118.A dare l'allarme è stata ...

Sorvegliato speciale Uccide marito e moglie di Gela : era l'ex della donna Video : Una sparatoria [Video], avvenuta oggi pomeriggio intorno alle ore 18,15 a Caravaggio, in provincia di Bergamo, sarebbe la causa della morte di due coniugi, entrambi di Gela. Ad essere rimaste uccise per mano di un uomo, di cui ancora non sarebbero state divulgate le generalita', sono stati Carlo Novembrini, 51 anni, e Maria Rosa Fortini, 40 anni. La vicenda Era pomeriggio inoltrato quando un uomo avrebbe fatto irruzione in un capannone di via ...

Uccide la moglie - poi si ammazza e scrive "scusa" col sangue : Prima ha soffocato la moglie col cuscino, poi si è ucciso tagliandosi la gola. Quindi, ormai agonizzante, ha scritto "mi dispiace" sul muro, usando il proprio sangue per vergare quelle ultime, drammatiche, parole.La storia che sembra uscita da un film dell'orrore arriva da Pozzoleone, in provincia di Vicenza. Protagonisti l'ex militare statunitense Bradley Joey Kinser, impiegato nella base americana di Ederle, e la moglie Leila Gakhirovan. A ...

Tenta di Uccidere la moglie - arrestato a Catania - : L'uomo, 41 anni, ha minacciato di morte la consorte e dopo averla trascinata dal letto dove riposava con la figlia di poco meno di due anni, l'ha trascinata in cucina cercando di colpirla con un ...

