Twitter è down

Twitter down : twitter non funziona in alcune parti del mondo, compresi gli Stati Uniti, l'Europa e il Giappone. Il sito down Detector mostra pesanti interruzioni negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, Spagna e Giappone. Ma twitter al momento non è raggiungibile nemmeno dall'Italia. Dalle 16.15 circa del 17 aprile twitter non risulta più raggiungibile, la versione desktop non si apre e presenta un messaggi di scuse per un "errore ...

Twitter è fuori uso da oltre 40 minuti. Gli utenti non riescono a caricare i tweet, e sulla pagina Internet del social network appare un piccolo robot con un braccetto spezzato e la seguente dicitura: "Abbiamo qualche problema tecnico. Grazie per la segnalazione. Risolveremo il problema e tutto tornerà presto alla normalità".

Twitter down il 17 aprile - tutto quello che sappiamo : Comunque sia, dalle 15:30 del 17 aprile Twitter non funziona , tanto in Italia quanto nel resto del mondo. Lo si evince dalla quantità di post in arrivo su downDetector , piattaforma che raccoglie ...