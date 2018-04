Twitter down | “Abbiamo qualche problema tecnico”

Twitter down il 17 aprile - tutto quello che sappiamo : Comunque sia, dalle 15:30 del 17 aprile Twitter non funziona , tanto in Italia quanto nel resto del mondo. Lo si evince dalla quantità di post in arrivo su down Detector , piattaforma che raccoglie ...

Ritornano i problemi Twitter oggi 17 aprile : il social non funziona ed è down : Sono spuntati dei problemi Twitter del tutto inaspettati oggi 17 aprile, visto che il social network tra i più famosi al mondo al momento non funziona. Si tratta a conti fatti di un vero e proprio down, stando alle prove che abbiamo condotto nel corso degli ultimi minuti. Il discorso è valido per l'Italia, ma considerando la portata delle segnalazioni non escludo che la questione possa riguardare anche altri Paesi come avvenuto esattamente tre ...