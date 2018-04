twitter down : twitter non funziona in alcune parti del mondo, compresi gli Stati Uniti, l'Europa e il Giappone. Il sito down Detector mostra pesanti interruzioni negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, Spagna e Giappone. Ma twitter al momento non è raggiungibile nemmeno dall'Italia. Dalle 16.15 circa del 17 aprile twitter non risulta più raggiungibile, la versione desktop non si apre e presenta un messaggi di scuse per un "errore ...

twitter è down : Aggiornamento dell 16:49 – Twitter è tornato a funzionare. Dalle 16 circa Twitter è down. Provando ad accedevi scompare la classica schermata con il robottino che dice “Abbiamo qualche problema tecnico. Grazie per la segnalazione. Risolveremo il problema e tutto tornerà presto alla normalità“. Twitter down Gli utenti di Twitter, soprattutto quelli che lo usano da molti anni, sono abituati al messaggio. In effetti, però, era da molto ...

twitter down : “Abbiamo qualche problema tecnico” : Twitter è fuori uso da oltre 40 minuti. Gli utenti non riescono a caricare i tweet, e sulla pagina Internet del social network appare un piccolo robot con un braccetto spezzato e la seguente dicitura: “Abbiamo qualche problema tecnico. Grazie per la segnalazione. Risolveremo il problema e tutto tornerà presto alla normalità“. L'articolo Twitter down: “Abbiamo qualche problema tecnico” sembra essere il primo su Meteo Web.

twitter down il 17 aprile - tutto quello che sappiamo : Comunque sia, dalle 15:30 del 17 aprile Twitter non funziona , tanto in Italia quanto nel resto del mondo. Lo si evince dalla quantità di post in arrivo su downDetector , piattaforma che raccoglie ...