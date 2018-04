Tutti a Padova per l’arrivo di “Keep Clean and Ride” | 1000 Km in bici per salvare

A Padova due genitori cocainomani scoprono il figlio ventenne con l'hashish. Finiscono Tutti in cura : Una famiglia in cura per problemi di cura. La storia arriva da Padova ed è stata raccontata da Il Messaggero: dopo aver fatto uso di cocaina un imprenditore e una insegnante hanno scoperto il figlio 20enne con un quantitavo di hashish.Succede una sera, un'altra e un'altra ancora. Poi, all'improvviso, i genitori sorprendono il figlio con il fumo nascosto. Si rendono conto di non essere gli unici, in quelle mura domestiche, ad aver a che ...

