Tutte le novità aggiornamento iOS 11 4 beta 2 | problemi risolti e sfondi Product RED

Grande Fratello : da stasera la nuova edizione del reality condotto da Barbara Durso. Ecco Tutte le novità : Grande Fratello e Barbara d’Urso di nuovo insieme da martedì 17 aprile, in prime time e in diretta su Canale 5. Il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, torna sul piccolo schermo con due opinionisti d’eccezione: Simona Izzo e Cristiano Malgioglio. Protagonisti di questa quindicesima edizione diciassette concorrenti che, reclusi nella Casa per sette settimane, si contenderanno un montepremi finale di 100.000 euro. Al centro del racconto ...

730 precompilato - da oggi sì può consultare on line : ecco Tutte le novità : Il giorno della Precompilata. Sono 30 milioni gli italiani che da oggi, collegandosi con il sito dell'Agenzia delle Entrate e accedendo al proprio 'Cassetto fiscale' attraverso il Sistema pubblico per ...

Il nuovo album di Lorenzo Fragola rilasciato in due versioni : Tutte le novità su Bengala : Il nuovo album di Lorenzo Fragola sarà rilasciato in due versioni. A una manciata di giorni dal rilascio della sua prossima espressione discografica, il cantautore catanese ha sciolto le riserve su alcuni dettagli del nuovo lavoro, in arrivo sul mercato il 27 aprile prossimo. Bengala sarà anche presentato con un lungo instore, come annunciato dall'artista, ma sarà presente sul mercato in due versioni, una standard e una deluxe. Carico di ...

Grande Fratello 2018 - la conferenza stampa : Tutte le novità dell'edizione : Otto puntate, 106 telecamere, il reality torna alle origini ma non rinuncia all'innovazione: le novità, i concorrenti e le dichiarazioni di Barbara D'Urso.

Formula E Roma - Tutte le novità : fanboost e addio cambio gomme : Ecco tutte le sorprese dei bolidi elettrici, dal 'premio popolarità' al motore silenzioso Formula E a Roma, le supercar sfrecciano in silenzio Formula E Roma 2018, il circuito e la 'green zone': Eur ...

Vinitaly 2018 : San Benedetto con Tutte le sue novità dall’acqua alle bibite gassate : San Benedetto partecipa alla 52a edizione del Vinitaly, il salone internazionale dei vini e dei distillati più grande al mondo, in programma a Verona dal 15 al 18 aprile 2018. Così non solo di vino, ma si parlerà anche di acque dove non può mancare Antica Fonte della Salute Millennium Water, l’acqua dalla purezza straordinaria in esclusiva per l’alta ristorazione, proposta nel nuovo formato da 33 cl in vetro che affiancherà la bottiglia ...

In pensione a 71 anni : dal 2019 sarà realtà - Tutte le novità e chi toccheranno : 10 aprile 2018 - l’Inps, con una circolare, indica che dal 2019 si potrà andare in pensione anticipata solo se si raggiungono i 43 anni e tre mesi di contributi per gli uomini e 42 anni e tre mesi per le donne. Questo perchè dal 1° gennaio 2019 si attiveranno le novità comunicate dall’INPS. Queste novità sono legate all'adeguamento dell’età pensionabile per l'aggiornamento ISTAT sulle speranze di vita. Ovviamente brutte notizie: si dovrà ...

Precompilata 2018 : «Tanti dati in più - quasi un miliardo». Dagli asili allo Spid - Tutte le novità : Fisco, al via la 'stagione' delle dichiarazioni dei redditi: da lunedì prossimo, 16 aprile, si potrà visualizzare via web la propria dichiarazione Precompilata , e il modello sarà disponibile sia per ...

730 - Tutte le novità 2018 sulle scadenze e le detrazioni : Sta entrando nel pieno della sua operatività la stagione dei dichiarativi 2018 relativi al periodo d’imposta 2017 e con riferimento al modello 730 la prima data da tenere presente sarà il prossimo 16 aprile (il 15 è domenica) a partire dal quale l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti il modello 730 precompilato che potrà essere consultato. Ricordiamo che il modello 730 (ordinario o precompilato) è rivolto ai lavoratori ...