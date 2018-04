Turismo | Cst e Confesercenti | offerta alberghiera italiana prima in Europa

meteoweb.eu

(Di martedì 17 aprile 2018) Roma, 17 apr. (AdnKronos) – Una rete leggera, diffusa sul territorio e ad alto tasso di investimento nelle tecnologie innovative. E’ questa la fotografia scattata al sistema alberghiero italiano da Cst e, in occasione dell’Assemblea Elettiva di Assohotel, l’associazione di categoria che riunisce le attività della ricettività aderenti alla Confederazione di imprese. L’immagine tracciata dai dati è quella di una rete da record: con 33.166 hotel e 2.248.225 posti letto, infatti, l’insia per numero di strutture alberghiere che perdi posti. Significativo che l’Italia si posiziona al quarto posto nel mondo dopo Usa, Cina e Giappone per numero di camere, davanti a Regno Unito, Germania e Spagna.Il grosso degli arrivi annuali italiani, più del 77%, è diretto verso le strutture ...