Turismo | Cits | +10% cinesi in Puglia | Umbria | Campania e Calabria

Turismo : l'umbria si promuove con "cits"; la regione umbria sigla un accordo con il tour operator di stato cinese : ... tour operator di stato che vanta 50 uffici in tutte le Regioni della Cina, 1800 agenzie e la gestione di oltre 30 milioni di turisti cinesi nel mondo, Zhang ChunLei, è stato in visita in umbria, a ...