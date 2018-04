Tumori | alcune forme tipiche dell’uomo potrebbero essere il risultato di incidenti

meteoweb.eu

(Di martedì 17 aprile 2018) Isono una delle principali cause di morte nel mondo. Ma gli umani non sono l’unica specie colpita dal cancro. Infatti, si ritiene che solo pochi animali primitivi riescano ad evitare la malattia. Inoltre, l’incidenza e i tipi di cancro differiscono ampiamente tra le specie. Ora i ricercatori dell’University of Liverpool e dell’Escola Superior de Ciências da Saúde, in Brasile, hanno cercato di identificare ulteriori indizi sul cancro e sulle sue basi evolutive negli umani e in un’ampia gamma di animali, conducendo la più grande indagine sui dati sul cancro degli animali finora. I ricercatori hanno iniziato ad esaminare i dati relativi ai primati e poi hanno continuato con altri mammiferi, prima di esaminare iin anfibi, uccelli, rettili, pesci e infine invertebrati e piante. Hanno poi esaminato l’incidenza e i tipi di cancro per gli umani e per gli animali. Hanno scoperto ...