Tumore del polmone | la combinazione nivolumab e ipilimumab a basso dosaggio riduce il

F1 - Rubens Barrichello miracolato : “Avevo un Tumore - solo il 14% delle persone tornano a casa come prima” : Rubens Barrichello, ex pilota di Ferrari e Williams, ha rivelato di aver vissuto l’esperienza più drammatica della propria vita. Il 45enne brasiliano ha dovuto fare i conti con un tumore benigno al collo. I dettagli li ha rivelati il nativo di San Paolo a Globo Tv: “Una mattina mi trovavo sotto la doccia, quando di colpo avvertii un dolore lancinante alla testa. Sentii come si stesse esplodendo, tanto che dovetti accasciarmi per ...

Barrichello rivela : "Io vivo per miracolo". Il racconto del Tumore : Adesso che l'incubo è alle spalle, Rubens Barrichello ha deciso di raccontarlo. L'ex pilota della Ferrari, che già da qualche anno partecipa al campionato di Stock Car , vinto nel 2014, , ha concesso ...

Tumore del polmone : nuova terapia che riduce del 51% il rischio di morte : La combinazione di pembrolizumab, molecola immuno-oncologica, e chemioterapia migliora significativamente la sopravvivenza dei pazienti con Tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) non squamoso metastatico di nuova diagnosi e riduce del 51% il rischio di morte rispetto alla sola chemioterapia, indipendentemente dall’espressione di PD-L1. Lo confermano i risultati dello studio di fase III KEYNOTE-189 presentati oggi al congresso annuale ...

Tumore alla prostata - bisogna far cadere il tabù del sesso : Incontinenza urinaria e disfunzione erettile sono i più gravi effetti collaterali del Tumore alla prostata. Ma ora difendere la sessualità si può. Sia con la radioterapia mirata sia con la chirurgia che deve salvare i nervi deputati all'erezione. "Si può fare molto per la sessualità, ancora oggi tro

Tumore alla prostata - il grande enigma del test per il Psa : Se ne discute da decenni: cos'è il test del Psa, e perché si studia come possibile test di screening per il Tumore alla prostata?

Tumore alla prostata - il grande enigma del test per il Psa : Il Tumore alla prostata è la neoplasia più diffusa nella popolazione maschile. In Italia rappresenta il 18% delle diagnosi di Tumore tra gli uomini, ed è il terzo più letale (8% dei decessi). In cifre, 34.800 nuovi casi (stimati) nel 2017, e 7.174 decessi registrati nel 2014 (a quando risalgono i dati più recenti dell’Istat). Si tratta dunque di una neoplasia diffusa, particolarmente comune per gli uomini superati i 50 anni, e non sempre ...

Tumore del rene : primi cambiamenti genetici in adolescenza ma il cancro si sviluppa 40-50 anni dopo : Gli scienziati hanno tracciato i primi cambiamenti genetici che possono portare a sviluppare un Tumore del rene. Secondo i risultati di uno studio dei ricercatori del Wellcome Sanger Institute e del Francis Crick Institute, il primo cambiamento genetico chiave si verifica nell’infanzia o nell’adolescenza e le cellule risultanti seguono un percorso che le porta a progredire in un Tumore del rene 40-50 anni dopo. Gli scienziati hanno sequenziato e ...

Tumore della prostata : la sessualità è un tabù ancora per troppi pazienti : L’impatto del Tumore della prostata sulla sessualità dei pazienti è ancora sottostimato. Dopo le cure, gli uomini colpiti da questa patologia sono costretti a “subire” la nuova dimensione della sfera intima provocata dai trattamenti: il 33% accetta questa condizione, il 22% è in cerca di soluzioni, il 19% preferisce non affrontare l’argomento, per l’11% è una grande criticità, un altro 11% si definisce rassegnato e il 4% ricorre a farmaci e ad ...

L’obesità aumenta l’incidenza del Tumore fra i giovani : L’Organizzazione Mondiale della Sanità l’ha definita «epidemia»: L’obesità, secondo i suoi dati, colpisce 600 milioni di persone al mondo, di cui 6 milioni vivono in Italia. Una nuova ricerca, pubblicata sulla rivista Obesity, fa luce su un’altra possibile conseguenza del problema: di pari passo con l’aumento dei casi di obesità infantile, alcuni tumori caratteristici dell’età avanzata (la cui incidenza si riscontra di solito dopo i 55 anni) ...

Elena Santarelli e il Tumore del figlio/ “Giacomo ora non sta andando a scuola. Tanta pazienza” : Elena Santarelli e il tumore del figlio: la showgirl rivela che Giacomo in questo momento non sta andando a scuola. Nei giorni scorsi era scesa in difesa di Nadia Toffa.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 20:58:00 GMT)

IL CASO/ Combattere il Tumore del polmone - serve un patto tra medici e pazienti - e non solo - : 0mila morti all'anno in Italia di cancro ai polmoni. 'Erone Onlus' ha organizzato con successo un nuovo, importante incontro tra medici e popolazione.

30mila morti all'anno in Italia di cancro ai polmoni. "Erone Onlus" ha organizzato con successo un nuovo, importante incontro tra medici e popolazione. LUCIANO GARIBALDI

Un abuso di carboidrati potrebbe aumentare il rischio di Tumore del colon : Secondo uno studio effettuato da ricercatori canadesi dei dipartimenti di immunologia e medicina di laboratorio dell’Università di Toronto, si è visto come una dieta ricca di carboidrati possa favorire le modificazioni genetiche ed epigenetiche responsabili dell’avvio del processo tumorale. Lo studio è stato effettuato su una popolazione di topi da laboratorio geneticamente predisposta allo sviluppo di neoplasia intestinale. Negli ultimi anni i ...

Con l'Andos - 9 giorni di incontri sulla prevenzione del Tumore al seno : ... scultura e fotografia, pirografia, multimedialità e mosaico, raccoglieranno un'ampia selezione di opere contemporanee con 19 artisti, alcuni già affermati, altri che si affacciano al mondo dell'arte,...