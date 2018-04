Tuffi | Campionati Italiani 2018 | i criteri di qualificazione agli Europei

oasport

(Di martedì 17 aprile 2018) Dal 20 al 22 Aprile a Torino si terranno idi. Questa è la prima tappa di avvicinamento aidi Edimburgo che si disputeranno in Scozia dal 6 al 12 agosto. Presso la piscina “Monumentale” si terranno gare open con 76 atleti di 20 società nelle prove individuali (34 femmine e 42 maschi) e 25 coppie neisincronizzati, compresi gli spagnoli Nicolas Garcia e Alberto Arevalo. Quali sono iper qualificarsidi Edimburgo? 1) Sono qualificati di diritto nella loro specialità gli atleti che hanno preso la meda al Campionato del Mondo di Budapest 2017 aidi Kiev 2017 2) Il resto della squadra non ancora selezionato per le gare (1m, 3m, 10m e sincro) verrà composto dai primi due con la somma dei migliori due punteggi* presi nelle seguenti manifestazioniAssoluti Invernalidi ...