Trump espelle gli immigrati criminali Ma i giudici lo bloccano

(Di martedì 17 aprile 2018) Ancora una volta la Corte Suprema americana mette i bastoni tra le ruote a Donald. Oggi ihanno "bocciato" il presidente degli Stati Uniti sulle espulsioni obbligatorie degliche hanno commesso reati. È stato, infatti, stabilito che la parte della legge federale, che rende più facilere gli stranieri condannati in via definitiva, è troppo vaga. La sentenza è passata un solo voto di scarto. L'ago della bilancia è stato (a sorpresa) Neil Gorsuch che, pur essendo stato nominato dallo stessol'anno scorso, si è unito nel voto aipiù liberali della Corte Suprema.Continua senza sosta il braccio di ferro tra la giustizia americana e la Casa Bianca. Non appenafirma una legge, ecco che la Corte Suprema si muove per bloccargliela. L'ultima bocciatura in ordine di tempo è arrivata oggi con lo stop a una parte di una legge federale che rende più ...