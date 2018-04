Trono Classico | lite tra Nilufar e Luigi | urla e insulti a Uomini e Donne

UOMINI E DONNE/ Lite tra Nilufar Addati e Luigi Mastroianni : "colpa" di Giordano (Trono Classico) : UOMINI e DONNE trono classico, anticipazioni e news: Claudio Sona torna negli Studi Elios assieme al fidanzato Mario Serpa, la burrasca con la redazione messa da parte con un abbraccio.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 15:40:00 GMT)

Uomini e Donne - Trono Classico : MARTA torna da NICOLÒ mentre GIORDANO… : Nei nostri post precedenti legati alle anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne, vi abbiamo parlato di uno scontro piuttosto acceso tra NICOLÒ Brigante e la corteggiatrice MARTA Pasqualato: turbata dalla visione di un’esterna a Parigi tra il tronista e la “rivale” Virginia Stablum, la studentessa di medicina ha infatti nuovamente abbandonato la trasmissione scontrandosi piuttosto duramente con il suo aspirante ...

Uomini e Donne | Trono Classico | Puntata 17 aprile 2018 | In diretta : [live_placement] Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano, come di consueto, il Trono Classico e il Trono Over.prosegui la letturaUomini e Donne | Trono Classico | Puntata 17 aprile 2018 | In diretta pubblicato su Gossipblog.it 17 aprile 2018 14:35.

Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico : Nicolò porta Virginia a Parigi - Marta va via (17 aprile) : Uomini e Donne, Oggi 17 aprile 2018 in onda il Trono Classico. Nicolò Brigante porta Virginia Stablum a Parigi. Marta è furiosa e lascia di nuovo lo studio(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 14:25:00 GMT)

Uomini e Donne | Trono Classico | Puntata 17 aprile 2018 | In diretta dalle ore 14 : 45 : Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano, come di consueto, il Trono Classico e il Trono Over.prosegui la letturaUomini e Donne | Trono Classico | Puntata 17 aprile 2018 | In diretta dalle ore 14:45 pubblicato su Gossipblog.it 17 aprile 2018 12:05.

Uomini e Donne/ Claudio Sona e Mario Serpa : la coppia torna da Maria - l’abbraccio della pace (Trono Classico) : Uomini e Donne trono classico, anticipazioni e news: Claudio Sona torna negli Studi Elios assieme al fidanzato Mario Serpa, la burrasca con la redazione messa da parte con un abbraccio.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 07:35:00 GMT)

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 16/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Tina che si complimenta ironicamente con la redazione per la scelta dei suoi corteggiatori seduti nel parterre maschile. In studio entrano Sara, Mariano, NIlufar e Nicolò. Arrivano dei videomessaggi per Mariano, il nostro poeta dell’amore, da parte di Laura Torrisi e Belen con degli in bocca al lupo. Miriano prende una mela, un arancio e una banana e Tina, maliziosamente ride facendo delle ...

Uomini e Donne puntata Trono Classico 16 aprile 2018 : ...

Uomini e Donne puntata Trono Classico 16 aprile 2018 diretta : Giordano va via? : [live_placement]Uomini e Donne puntata trono classico 16 aprile 2018: anticipazioniprosegui la letturaUomini e Donne puntata trono classico 16 aprile 2018 diretta: Giordano va via? pubblicato su Gossipblog.it 16 aprile 2018 15:55.

Uomini e Donne puntata Trono Classico 16 aprile 2018 diretta : Lorenzo va via? : [live_placement]Uomini e Donne puntata trono classico 16 aprile 2018: anticipazioniprosegui la letturaUomini e Donne puntata trono classico 16 aprile 2018 diretta: Lorenzo va via? pubblicato su Gossipblog.it 16 aprile 2018 15:17.

Uomini e Donne puntata Trono Classico 16 aprile 2018 diretta : Claudio e Mario ospiti : [live_placement]Uomini e Donne puntata trono classico 16 aprile 2018: anticipazioniprosegui la letturaUomini e Donne puntata trono classico 16 aprile 2018 diretta: Claudio e Mario ospiti pubblicato su Gossipblog.it 16 aprile 2018 15:09.

Uomini e Donne - Trono Classico : MARIANO CATANZARO arriverà alla scelta finale? : Tra i protagonisti del trono classico di Uomini e Donne si sta particolarmente distinguendo il simpatico MARIANO CATANZARO; il ragazzo, subentrato nel programma in un secondo momento rispetto a Sara Affi Fella, Nicolò Brigante e Nilufar Addati, sta facendo parlare parecchio di sé per il modo particolare in cui sta conoscendo le sue corteggiatrici, al punto tale che in tanti si chiedono se arriverà davvero alla scelta finale… La più nota ...

Uomini e Donne puntata Trono Classico 16 aprile 2018 diretta : : [live_placement]Uomini e Donne puntata trono classico 16 aprile 2018: anticipazioniprosegui la letturaUomini e Donne puntata trono classico 16 aprile 2018 diretta: pubblicato su Gossipblog.it 16 aprile 2018 14:51.

U&D Trono Classico : una sorpresa inaspettata : I colpi di scena sono sempre dietro l'angolo nel programma pomeridiano Uomini&Donne di Maria De Filippi. Il pubblico di canale 5 da anni segue con interesse le vicende sentimentali dei tronisti, ovvero dei giovani che siedono sul trono più ambito della televisione italiana. Hanno la possibilità di trovare l'anima gemella tra coloro che scendono le scale con la simbolica rosa rossa. Gli attuali tronisti sono Mariano Catanzaro, Sara Affi ...