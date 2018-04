Tre proposte che guardano a M5S

Governo : Martina - da Pd Tre proposte - tatticismi gli lasciamo agli altri : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – “In Parlamento e nel Paese facciamo vivere le nostre battaglie e il nostro impegno quotidiano per un’Italia migliore. Ripartiamo dalle nostre proposte concrete, confrontiamoci con i cittadini a partire dai loro bisogni e dalle loro aspettative. lasciamo ad altri tatticismi, scontri personali e di potere. Noi pensiamo all’Italia”. Lo scrive il segretario reggente Pd, Maurizio Martina, su ...

“Ti porto nello stanzino e…”. Un lavoro da incubo - con proposte indecenti - battutine e oscenità che questa povera dipendente è stata cosTretta a sopportare per anni. Ma alla fine a ridere è stata decisamente lei : Un incubo durato la bellezza, si fa per dire, di cinque anni, durante i quali questa donna è stata costretta a sopportare davvero di tutto. Battutacce volgari, proposte indecenti, una situazione che alla fine l’ha portata sull’orlo dell’esasperazione, con tanto di attacchi di panico. alla fine, però, per il datore di lavoro è arrivata un pesante condanna: dovrà infatti risarcire la sua dipendente, vittima delle sue ...

Sicilia : contratto Trenitalia-Regione - ok a proposte M5S : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - Nuovi vagoni, previsione di più consistenti penali in caso di disservizi, maggior numero di corse, potenziamento della officine meccaniche di assistenza per i vagoni a Palermo, Messina e Siracusa. Sono alcune delle richieste targate M5S e inserite nel nuovo contratto di

Tre proposte per ridurre il rapporto debito-Pil : Fare crescere il PIL in una situazione di deflazione è teoricamente molto semplice: occorre innanzitutto far circolare più liquidità nell'economia reale in modo che aumenti la domanda e che quindi ...

Katia Pedrotti/ "Sono cresciuta - ho rifiutato alTre proposte dopo il Grande Fratello" (Mamma che Riccanza) : Katia Pedrotti, protagonista di Mamma che Riccanza su Mtv. dal 13 marzo 2018, ogni martedì alle 22:50. Una nuova sfida televisiva per l'ex concorrente del Grande Fratello(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 09:36:00 GMT)

Katia Pedrotti e il nuovo reality - dal Grande Fratello a '#Riccanza' : 'Ho rifiutato le alTre proposte' : ... obbligate a sposarsi con uomini molto più grandi di loro, vendute come schiave del sesso: per milioni di bambine e ragazze la vita è un dramma vissuto giorno per giorno nell'indifferenza del mondo. ...

Katia Pedrotti e il nuovo reality - dal Grande Fratello a "#Riccanza" : "Ho rifiutato le alTre proposte" : ROMA - ?Stavolta è diverso: al Grande Fratello ho vissuto centosei giorni sotto l'occhio delle telecamere accese ventiquattro ore su ventiquattro?. Leggo.it torna a parlare di...

Salvini : su presidente camere faremo nosTre proposte. Niente accordi organici con Pd e M5S : Carlo Calenda mi fa "tristezza" dice il leader leghista. Lo vede come un avversario? "Non lo vedo proprio, non ha avuto nemmeno il coraggio di candidarsi e sottoporsi al giudizio degli elettori". Contestato da due donne poi ironizza: rosiconi di sinistra

RIFORMA PENSIONI/ OlTre Quota 41 e Quota 100 - le proposte della Lega (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Oltre Quota 41 e Quota 100, le proposte della Lega. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 1 marzo(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 17:54:00 GMT)

Immaturi La serie/ Anticipazioni puntata 23 febbraio 2018 : le alTre proposte TV della serata : Immaturi la serie, Anticipazioni del 23 febbraio 2018, in prima tv assoluta. Lorenzo finge di essere malato per non vedere Luisa, Virgilio si confronta con Doriana. (Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 16:55:00 GMT)

Nuova economia - stessi diritti : le nosTre proposte sulla Gig Economy : Come pensiamo di intervenire Prima che l'eccezione diventi la regola, interveniamo per definire il campo normativo, in modo da evitare alla Nuova economia di essere peggiore di quella vecchia. Questi ...

#Bastavitalizi e le alTre proposte dei cittadini ai partiti su Change.org : “Quello dei vitalizi è uno dei più grandi scandali della Repubblica. Per gli sfacciati privilegi che i parlamentari si sono dati, per lo spreco di risorse che hanno comportato e comporteranno, per il peso che continueranno ad avere sui bilanci di Camera e Senato, dunque sulle finanze pubbliche. C’è un esercito di oltre duemila ex deputati e senatori che gode di questi ingiustificati trattamenti”: Marco Travaglio, Peter Gomez e Antonio Padellaro, ...

Cagliari - le Tre proposte per il nuovo stadio saranno presentate a media e tifosi : Presentazione proposte stadio Cagliari, i tre progetti selezionati per la fase finale verranno esposti ai tifosi, ai media e alle istituzioni. L'articolo Cagliari, le tre proposte per il nuovo stadio saranno presentate a media e tifosi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Verranno presentate il prossimo 28 febbraio al pubblico le Tre proposte di progettazione del nuovo stadio del Cagliari Calcio. : ... informando costantemente il pubblico sulle tappe della selezione e presentando ora i tre concept del nuovo stadio, in un evento che verrà trasmesso anche in diretta streaming sui nostri canali ...