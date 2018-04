Trapani | spaccia mentre è ai domiciliari | torna in carcere

Trapani : spacciava droga dai domiciliari - arrestato : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) - spacciava droga nonostante si trovasse agli arresti domiciliari. In manette è finito Gianluca Dardo, 23 anni. Nel suo appartamento in via Argenteria, a Trapani, i carabinieri hanno trovato 32 grammi di hashish, 5 grammi di cocaina e tutto il materiale necessario per il