Tragedia sulla A1 | auto colpita in pieno da un tir | Marco non ce la fa

Maltempo - ciclone sulla Tunisia : venti impetuosi al Sud - Tragedia sfiorata in Sicilia e arriva la Tempesta di Sabbia [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/10 Caltagirone (Catania) ...

Maltempo - ciclone sulla Tunisia : Tempeste di Sabbia e venti impetuosi al Sud - Tragedia sfiorata in Sicilia [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/9 Caltagirone (Catania) ...

“Una Tragedia”. Giletti - il gesto per Cristina Parodi. Sempre senza peli sulla lingua - le sue parole non saranno piaciute a tutti. Anzi - aspettiamoci un polverone : “Io alla Rai ho dato molto di più economicamente di quello che ho preso, io a differenza di altri colleghi ho Sempre dichiarato pubblicamente quanto prendevo […] per le mie battaglie sono stato mandato fuori dal sistema della Rai. Rispondi dei tuoi soldi, (Hai la bava alla bocca Massimo) perché i tuoi sono diversi dai miei. Io sono un professionista, non un politico, sono due piani diversi. Venivo pagato dall’azienda pubblica, ma ...

Tragedia sulla Torre di Pisa : morto un turista : Un turista giapponese di 63 anni è morto sulla Torre di Pisa durante una visita alla città toscana. Arrivato all'altezza del quarto anello è stato stroncato...

Uomo si toglie la vita decapitandosi nella sua auto - la Tragedia sulla superstrada : di Gianpiero Pizzuti Ha scelto di morire legandosi un filo di ferro al collo attaccandolo a un palo della segnaletica stradale. Ha poi fatto passare il cavo attraverso il finestrino ed è partito a ...

Valanga Pila - vittime un 28enne e un 52enne : emergono i primi dettagli sulla dinamica della Tragedia : Una delle vittime della Valanga di Pila in Val d’Aosta è il 28enne Roberto Bucci di Faenza (Ravenna). Il giovane lavorava come istruttore in una palestra della sua città. Grande appassionato di sport, tra cui arrampicata, aveva conseguito la laurea in Scienze Motorie, con specializzazione, tra Bologna e Roma. La seconda vittima della Valanga caduta oggi a Pila, in Valle d’Aosta, e’ Carlo Dall’Osso, 52 anni, di Imola. ...

Valanga Pila - vittime un 28enne e un 52enne : emergono i primi dettagli sulla dinamica della Tragedia : Una delle vittime della Valanga di Pila in Val d’Aosta è il 28enne Roberto Bucci di Faenza (Ravenna). Il giovane lavorava come istruttore in una palestra della sua città. Grande appassionato di sport, tra cui arrampicata, aveva conseguito la laurea in Scienze Motorie, con specializzazione, tra Bologna e Roma. La seconda vittima della Valanga caduta oggi a Pila, in Valle d’Aosta, e’ Carlo Dall’Osso, 52 anni, di Imola. ...

Pomigliano D'Arco - Tragedia sulla strada. Fermato ucraino positivo ad alcol e droga : Un'auto lanciata alla velocità folle di oltre 140km orari, in pieno centro e senza controllo, poi lo scontro violentissimo. E' successo alle 3:00 del mattino a Pomigliano D'Arco nel napoletano

Il sindaco di Re sulla Tragedia di Meis : "Tutta colpa dell'inerzia della politica" : La colpa è dell'inerzia della politica. La frana si è staccata in un punto che non destava preoccupazione ma è anche vero che da anni chiediamo la messa in sicurezza definitiva della statale 337. ...

“È morta - correte”. Mistero nella villa dei vip : la Tragedia nella casa che ospita ogni anno star e calciatori - una fine drammatica sulla quale si indaga proprio in queste ore : Un giallo che ha colpito particolarmente i lettori quello scoperto in queste ore e che ha visto perdere la vita una bambina di soli 9 anni, trovata improvvisamente senza vita. Il tutto in un luogo che molti vip conoscono molto bene, una tenuta elegante che vede ogni anno alternarsi come inquilini d’eccezione milionari e calciatori famosi. A raccontare quanto accaduto è il Sun: la casa dove è stato rinvenuto il cadavere si trova per ...

Tragedia sulla A4 : scende per mettere il triangolo e viene travolto : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Tragedia sulla A4: scende per ...

Camion perde oggetto di ferro sulla A26 : Tragedia sfiorata : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Camion perde oggetto di ferro ...

Tragedia Davide Astori : diffusi i primi risultati dell’autopsia sulla causa della morte : 1/94 LaPresse/Jennifer Lorenzini ...

Tragedia Astori - domani l’autopsia : affidata al cardiopatologo che indagò sulla morte di Igor Bovolenta : 1/96 LaPresse/Jennifer Lorenzini ...