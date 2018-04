Tour de France 2018 | decisiva la tappa sul pavé con arrivo a Roubaix Vincenzo Nibali

Annunciato il Tour estivo di Francesca Michielin - 14 nuovi concerti da Roma a Treviso : tutte le date e i biglietti in prevendita : Dopo il successo della tournée primaverile, Annunciato il tour estivo di Francesca Michielin per 2640. La cantante di Bassano del Grappa ha concluso domenica 15 aprile a Firenze il tour primaverile, ed ora è pronta per la nuova avventura live in programma per l'estate. Francesca Michielin ha Annunciato 14 nuovi concerti da nord a sud Italia per la seconda parte del 2640 tour, che tra marzo ed aprile ha registrato diversi sold out nei ...

Video di Francesca Michielin e Tommaso Paradiso a Roma - il duetto in E Se C’Era durante il 2640 Tour : Francesca Michielin e Tommaso Paradiso a Roma insieme per un duetto esclusivo: la cantante di Bassano Del Grappa è stata raggiunta sul palco del Teatro Quirinetta dal frontman dei TheGiornalisti. In pieno Tour a supporto del suo ultimo disco 2640, Francesca Michielin ha fatto tappa giovedì 12 e venerdì 13 aprile al Quirinetta di Roma, per una doppia data sold out. Tommaso Paradiso ha raggiunto la cantante vincitrice della quinta edizione di X ...

Golf - PGA Tour 2018 : Bryson DeChambeau svetta nell’RBC Heritage! Francesco Molinari rimonta e supera il taglio : Bryson DeChambeau vola al comando dell’RBC Heritage, torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 dell’Harbour Town Link Golf Course di Hilton Head Island, nel South Carolina. Lo statunitense ha realizzato il miglior giro di giornata in 64 colpi (-7), piazzando un eagle alla 2, seguito da 7 birdie e 2 bogey e giungendo a metà gara con 10 colpi totali sotto il par, quanto basta per tenersi alle ...

Golf - PGA Tour 2018 : Rory Sabbatini in testa all’RBC Heritage davanti a quattro statunitensi. Francesco Molinari nelle retrovie : Un sudafricano al comando dell’RBC Heritage, torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 dell’Harbour Town Link Golf Course di Hilton Head Island, nel South Carolina. Rory Sabbatini svetta in testa alla leaderboard con un giro in 64 colpi che lo pone a quota -7 e gli consente di gestire due lunghezze di vantaggio su un quartetto tutto statunitense, composto da John Huh, Billy Horschel, ...

Il Louvre dice 'no' al governo francese : la Gioconda non andrà in Tour : La Gioconda non si tocca, non si sposta né si presta. È un capolavoro 'talmente fragile' che non può essere mosso dalla sua collocazione attuale. Il direttore del Louvre, Jean-Luc Martinez, ha messo ...

Quando si svolgerà il processo Chris Froome? Le novità sul caso doping : rinvio ad agosto dopo Giro d’Italia e Tour de France? : Quando si svolgerà il processo Chris Froome? Questa è la domanda che tutti gli appassionati di ciclismo si stanno facendo già da diverso tempo: la non negatività al salbutamolo riscontrata durante l’ultima Vuelta di Spagna è costantemente al centro dell’attenzione ma il caso non arriva a una risoluzione. Nelle ultime ore, però, giungono indiscrezioni da Le Monde secondo il quale il processo di fronte al tribunale indipendente ...

Vincenzo Nibali - la stagione dei grandi sogni : dopo la Sanremo - Tour de France e Mondiale. Lo Squalo può vincere tutto? : Vincenzo Nibali ha iniziato la stagione con il botto vincendo la Milano-Sanremo grazie a un mirabolante attacco sul Poggio e arrivando così in solitaria sull’arrivo di Via Roma. Lo Squalo ci ha regalato uno dei proverbiali numeri, l’ennesima magia di una carriera che già ora è leggendaria: ha vinto i tre grandi Giri per almeno una volta, si è imposto in due Monumento (due volte al Lombardia) e soprattutto ha sempre regalato emozioni ...

Francesca Michielin in Tour nei club d'Italia arriva all'Afterlife Live Club : 2640 è diventata quindi una foresta in Kenya, che viene arricchita con un nuovo albero ogni 200.000 streaming. Ad oggi sono stati piantati 125 alberi, visti gli oltre 15 milioni di streaming dell'...

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari si arrende contro Justin Thomas nel WGC-Dell Technologies Match Play. Fuori dai giochi anche Spieth - Day e McIlroy : Si interrompe sul più bello la corsa di Francesco Molinari nel WGC-Dell Technologies Match Play, torneo inserito nel circuito dell’Europeam Tour e del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Austin Country Club, in Texas. Molinari si è arreso allo strapotere dello statunitense Justin Thomas, che ha letteralmente dominato la sfida, accrescendo il suo vantaggio buca dopo buca e chiudendo la pratica già alla 13 ...

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari vince ancora e si gioca tutto contro Justin Thomas nel WGC-Dell Technologies Match Play. Già fuori Dustin Johnson e Jon Rahm : Percorso netto per Francesco Molinari, che conquista la seconda vittoria in due sfide e si giocherà tutto all’ultimo incontro del suo raggruppamento nel WGC-Dell Technologies Match Play, torneo combinato tra i circuiti dello European Tour e del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Austin Country Club. Molinari ha messo in mostra doti da grande agonista, piazzando l’allungo decisivo contro lo statunitense ...

Caso Froome - una forte presa di posizione del Tour de France Video : #Chris Froome potrebbe non essere al via del prossimo #Tour de France. Il quattro volte vincitore della corsa più importante del #Ciclismo è ancora sotto inchiesta per la controversa positivita' riscontrata alla Vuelta Espana [Video], quando le analisi rivelarono un valore di salbutamolo doppio rispetto al consentito. Froome ha iniziato la sua stagione normalmente, come il regolamento gli permette di fare finché non arrivera' un verdetto. ...

Tour de France : Froome rischia l'esclusione per 'motivi etici' : Il Tour non vuole Chris Froome . Questo è quanto è stato dichiarato dagli organizzatori della corsa più importante al mondo, e divulgato attraverso la stampa Francese, se il caso del corridore ...

Francesco Gabbani : ecco le prime date del Tour estivo : Anche la prossima sarà un’estate all’insegna della musica live per Francesco Gabbani. [arc id=”1d003a1e-3be3-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Il cantante di “Tra le granite e le granate” ha annunciato i primi concerti del mini tour estivo con il quale attraverserà l’Italia. Curioso di sapere dove si esibirà Francesco? Dai un’occhiata qui sotto! 6 luglio Villa Manin di Codroipo (UD) 8 luglio Cortile del ...