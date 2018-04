Torna la Primula rossa | l' eroe reazionario che beffava Robespierre

ilgiornale

(Di martedì 17 aprile 2018) Essere una "". È diventata un'espressione praticamente proverbiale. E, di fatto, non è stupefacente, l'omonimo romanzo pubblicato dalla baronessa Emma Orczy nel 1905 è un vero classico della letteratura d'avventura.Però è un classico pieno di sfumature, anche socio-politiche, che nelle moltissime edizioni per ragazzi o nelle riduzioni cinematografiche sono andate quasi tutte perse. Allora ben venga la ripubblicazione de Laappena fatta da Fazi (pagg. 308, euro 13). Il volume, non per niente scritto da una nobile e da una esule, ci presenta uncontrorivoluzionario e che si oppone alla violenza giacobina. Se ci pensate, solo per questo, nella letteratura europea potrebbe essere considerato quasi un unicum. Se a ciò sommate il giudizio di un gigante del romanzo storico come Hilary Mantel - "Il segreto del successo di Emma Orczy sta tutto nella qualità vivida ...