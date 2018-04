Torna in tv Innamorati pazzi | la sitcom anni 90 con Helen Hunt

tvzap.kataweb

(Di martedì 17 aprile 2018) La90potrebbere sul piccolo schermo a breve: le due star principalie Paul Reiser sono infatti già d’accordo con il progetto che ne vuole il ritorno. Stando a quanto riporta Entertainment Weekly, infatti, i due avrebbero anche già firmato il contratto con Sony Pictures Television perre a vestire ancora una volta i pdei due protagonisti, i due coniugi Paul Buchman e Jaime Stemple. LEGGI: Gaffe da Starbucks,scambiata per un’altra star Un canale perLaè andata in onda negli Stati Uniti dal 1992 al 1999 (ma in Italia è arrivata solo nel 1998 per poi concludersi nel 2003) e veniva trasmessa sulla NBC: ha anche goduto di un paio di crossover con altri prodotti di successo del canale come Friends o Seinfeld. Oggi, però, manca ancora una collocazione per il prodotto e non è per forza detto ...