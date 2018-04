: Urla al figlio in campo: «Spaccagli le gambe». Partita di calcio sospesa - Corriere : Urla al figlio in campo: «Spaccagli le gambe». Partita di calcio sospesa - SantoroDonato : Povero bambino. - CybFeed : #News #Torino, no a figlio con due madri -

No alla registrazione di un bimbo, concepito con procreazione assistita in Danimarca, comedi due. Lo denuncia Chiara Foglietta,consigliera comunale Pd di, che si è presentata con la compagna all'anagrafe per la registrazione del bimbo.Si usano "formule ministeriali del 2002 che ignorano la riproduzione assistita" dice il legale della coppia. La sindaca disi è detta da parte sua "personalmente favorevole" alla registrazione del bimbo ma ha ricordato però il vuoto normativo esistente in materia.(Di martedì 17 aprile 2018)