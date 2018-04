Torino | Mazzarri | ' Più cinici per non avere rimpianti'

Torino - Mazzarri : "Milan impressionante. Serve il miglior Belotti' : "Non era facile a Verona. In generale, sono soddisfatto di quanto visto: è mancata solo la cattiveria negli ultimi 30 metri. Proprio in questo dobbiamo ancora migliorare, perché queste sono partite da ...

Probabili formazioni/ Torino Milan : diretta tv - orario - ultime notizie live. Le certezze di Mazzarri (Serie A) : Probabili formazioni Torino Milan: diretta tv, orario e le notizie alla vigilia su moduli e titolari per Mazzarri e Gattuso verso la partita di Serie A(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 12:53:00 GMT)

Torino - Cairo : 'Milan? Mazzarri sta preparando tutto al meglio' : Torino - ' Mercoledi c'è una partita molto impegnativa, il Milan è una squadra molto importante con giocatori di altissimo livello e che ha fatto molto bene contro il Napoli, quindi da tenere in ...

Serie A Torino - Mazzarri ritrova Berenguer e Niang : Torino - Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia: nel mirino c'è la gara interna contro il Milan. I granata hanno svolto una sessione tecnico-tattica in preparazione alla sfida valida per ...

Torino - Mazzarri deluso : 'Con il Chievo speravo di vincere' : VERONA - Walter Mazzarri tecnico del Torino accetta il pareggio senza reti del Bentegodi, contro il Chievo. ' Sotto il profilo del gioco non siamo andati male, su un campo difficile - spiega -. Il ...

Chievo-Torino - Mazzarri tira le orecchie a Belotti : Chievo-Torino, si è concluso sul risultato di 0-0 il match valido per la 32^ giornata del campionato di Serie A, al termine della partita ecco le parole di Walter Mazzarri a Sky Sport, tecnico non proprio soddisfatto di Belotti: “Non siamo andati male dal punto di vista del gioco. Non è mai facile segnare contro il Chievo, è una squadra che si difende bene, come mostrato anche a Napoli. Abbiamo costruito due buone occasioni, ma per vincere ...

Chievo-Torino alle 18 La Diretta Mazzarri cerca conferme : Chievo e Torino si affrontano a Marassi: i veronesi, reduci dalla sconfitta del San Paolo contro il Napoli maturata nei minuti di recupero, hanno disperato bisogno di punti per non farsi coinvolgere ...

Torino - Mazzarri : 'Contro il Chievo stimoli da vendere' : Torino - Mazzarri non si fida. ' Non dimenticatevi che il Chievo ha perso a Napoli nei minuti di recupero e ha battuto la Sampdoria. Quindi è tutto detto. Se lo temo? Questa non è una parola che fa ...

Torino-Inter - la vigorosa stretta di mano tra Spalletti e Mazzarri - Video - . La versione dei due tecnici : ... nerazzurri fermati da un gol dell'ex: Adem Ljajic , Video Gol, 'A che servono i punti al Benevento' la frase di Marchegiani, scatena un putiferio Torino-Inter streaming live e diretta tv, Serie A ...

L'Inter perde contro il Torino - Spalletti a fine gara saluta Mazzarri : guardate la sua faccia - raptus di follia : Undici tiri in porta a 3, 18 in totale, 58% di possesso palla, 16 calci d'angolo a 1. Nonostante questo, l' Inter ha perso 1-0 sul campo del Torino , beffata da un lampo dell'ex Ljajic . Ce ne sarebbe ...

Serie A Torino - Mazzarri : «Possiamo vincere contro tutti» : Torino - "In campo siamo stati bene: ero curioso di vedere il comportamento dei miei di fronte a una grandissima squadra" . Così il tecnico del Torino , Walter Mazzarri a Sky, dopo il successo di ...

Torino - Sirigu : 'Se l'Inter avesse vinto - non avrebbe rubato niente'. Mazzarri : 'Avremmo dovuto soffrire di meno' : Così Walter Mazzarri, intervistato da Premium Sport, sul successo del suo Toro sull'Inter. Come giudica la prova di Belotti? 'Ha fatto una grande partita di sacrificio - spiega il tecnico -, io gli ...

Torino - Mazzarri : 'Nessuna rivincita con l'Inter - non avevo bisogno di dimostrare niente' : Una vittoria che mancava da 24 anni, esattamente dal 1994. E' un successo storico per il Torino, che torna a battere l'Inter a distanza di oltre due decenni, obbligando i nerazzurri a rimanere alle ...

Torino - Mazzarri : "Superato un momento difficile. Nessuna rivincita con l'Inter" : "Abbiamo passato momenti difficile e sono ancora più contento per aver battuto una grande squadra. I ragazzi hanno fatto una grande, sacrificandosi tutti". Così Walter Mazzarri a proposito del terzo ...