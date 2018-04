Torino che legge | il programma del 18 e 19 aprile

Alla Coop di Torino si potrà fare la spesa con un dietista che ti accompagna : Dal 2017 abbiamo avviato una collaborazione con Giorgio e Maurizio Damilano , simboli per noi dello sport vincente e pulito, per avviare sessioni di Fitwalking a disposizione dei nostri clienti. Il ...

Foodora - tribunale Torino. Ragazzi che ci portano il cibo a casa non sono lavoratori. Ecco la loro vita : Respinto il ricorso dei fattorini Foodora: per il tribunale di Torino si tratta di lavoratori autonomi e non di dipendenti. Sentenza ingiusta per molti.

Il dietista come personal shopper nell'aiutare i consumatori ad acquistare cibi sani, nel rispetto di una corretta alimentazione. Dal prossimo 16 aprile si potrà fare a Torino, per iniziativa di Nova Coop, Cooperativa leader in Piemonte nella grande distribuzione organizzata, che proporrà "info.food", il primo servizio gratuito in Italia di consulenza nutrizionale rivolto ai soci e ...

Genoa - successo contro il Crotone che vale la salvezza : Chievo e Torino si dividono la posta [FOTO] : 1/21 LaPresse ...

Una bomboletta spray al peperoncino, utilizzata per seminare il panico e poter rapinare indisturbati. Un metodo consolidato e usato più volte. Così hanno messo a segno i propri colpi i dieci ragazzi, giovanissimi, arrestati ieri dalla polizia di Torino con l'accusa di aver scatenato il terrore in piazza San Carlo il 3 giugno 2017, durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League. Concerti, discoteche, negozi e centri ...

Grazie a uno straordinario gol di Borello all'81', il Torino vince anche la gara di ritorno della finale contro il Milan e torna dopo 19 anni a conquistare la Coppa Italia. Forti del 2-0 ...

Queste forme di lavoro appartengono al cosiddetto mondo della 'gig economy', cioè l'economia del lavoretto, e s'inseriscono in un mercato del lavoro che non è preparato al loro ingresso perché le ...

La famiglia Lavazza riunisce intorno a sé un golden team e invia con la Nuvola un messaggio alla propria città di origine e al mondo. Condividere è la parola chiave che dà anche il nome al ristorante gourmet che aprirà il prossimo 8 giugno presso il grande e innovativo centro polifunzionale di Torino, nello storico quartiere Aurora. Un progetto ambizioso, una Nuvola carica di italianità, alla cui realizzazione hanno contribuito nomi del calibro ...

Quando li vedo passare di notte, silenziosi e veloci con le loro bici dotate di bauletto fluorescente firmato dalla rispettiva azienda, provo sempre una piccola stretta al cuore. Mio figlio, dalla macchina, mi chiede chi siano e io glielo spiego. Ma stranamente è come se anche lui fosse a disagio. perché questi "dipendenti" invisibili delle aziende dell'economia digitale che consegnano cibo a casa, da Foodora a Deliveroo (solo ...

