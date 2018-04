huffingtonpost

: LA FRASE DEL GIORNO Tito Boeri, Inps: “Tagliare i vitalizi porterebbe a risparmi importanti, non solo simbolici: al… - marcotravaglio : LA FRASE DEL GIORNO Tito Boeri, Inps: “Tagliare i vitalizi porterebbe a risparmi importanti, non solo simbolici: al… - HuffPostItalia : Tito Boeri a Mezz'ora in più: 'Non solo vitalizi, gli onorevoli hanno un altro privilegio' - HuffPostItalia : Tito Boeri: 'Il sindacato non guarda al lavoro e ammicca al populismo' -

(Di martedì 17 aprile 2018) I sindacati sono in Italia troppo affaccendati a pensare a temi diversi da quelli dele mostrano addirittura di essere "nti" con alcune delle tesi populiste più in voga nel mondo politico in questo periodo, perdendo di vista il loro stesso ruolo. Seppur in veste di economista per presentare il prossimo Festival dell'Economia di Trento, dedicato al ruolo delle nuove tecnologie nel mondo del, il presidente dell'Inps,, non si è lasciato scappare l'occasione per tornare a criticare il. Scegliendo attentamente le parole,non ha fatto riferimenti espliciti a quale delle sigle si sia lasciata tentare e quali siano stati i temi su cui ilè, a suo parere, scivolato. Ma è difficile non pensare alla legge Fornero e alla volontà di riformarla più volte espressa in campagna elettorale soprattutto ...