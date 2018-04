Tim | Vivendi attacca Elliott | ' Vuole imporre lo smantellamento del gruppo'

Vivendi contro Elliott : "Vuole smantellare Tim" : Si consuma giorno dopo giorno lo scontro fra Vivendi e il fondo americano Elliott sulla gestione di Tim. Oggi si riunisce il Cda straordinario, dopo che la Consob che da tempo ha acceso un faro sulla gestione dei francesi, ha chiesto di integrare le informazioni a disposizione dei soci in vista dell'assemblea del 24 aprile.Vivendi apre la giornata con un comunicato al vetriolo contro Elliott, in cui afferma che il fondo Usa vuole lo ...

Tim-Vivendi - l'ennesimo scontro tra Italia e Francia "colonialista" : La Cdp scende in campo per bloccare la spregiudicatezza di Vincent Bolloré in quella che è solo l'ultima vicenda che vede contrapposte Parigi e Roma

Ricorso di Tim e Vivendi anti Elliott : La battaglia tra Vivendi e Elliott per Telcom Italia arriva in tribunale. La società telefonica ha presentato l'atteso Ricorso contro la decisione del collegio sindacale di mettere all'ordine del ...

Vivendi “saluta” Mediaset per presidiare Tim : le azioni in un trust : Vivendi allenta la presa sulle sue attività in Italia. La holding francese, azionista numero uno di Telecom, ha trasferito il 19,19% delle azioni di Mediaset a Simon Fiduciaria, un blind trust. Ovvero un gruppo di imprese affidato a persone differenti dal proprietario o dall’azionista di maggioranza. Corrispondono al 19,95% dei diritti di voto. In questo modo Vivendi mantiene una partecipazione azionaria diretta inferiore al 10% dei voti ...

O Tim o Mediaset : Vivendi lascia il 19% delle azioni del Biscione. Cdp ufficializza la sua entrata nel gruppo telefonico : è al 4 - 2% : Scendere in Tim o in Mediaset. Un anno fa l'Agcom aveva messo Vivendi di fronte a un aut-aut, intimando i francesi ad adeguarsi alle norme anticoncentrazione vigenti in Italia. A una settimana dalla scadenza, il gruppo di Vincent Bollorè formalizza la sua scelta: lascia il 19% delle azioni del Biscione, trasferendole in un blind trust.L'adeguamento dei transalpini era atteso anche perché in caso di non ottemperanza dell'obbligo ...

Tim in fermento su scontro Elliott - Vivendi : Teleborsa, - Brillante rialzo per Telecom Italia, che guadagna a Piazza Affari il 3,49% mentre entra nel vivo la battaglia tra Elliott e Vivendi sulla composizione del Consiglio di Amministrazione. ...

La Battaglia Tim-Vivendi - spiegata bene : I fondi d'investimento si schierano compatti contro gli azionisti francesi, che ora sono accerchiati

Tim - Elliott : da Vivendi cinico tentativo di rinviare voto soci : Milano, 10 apr. , askanews, 'Nel suo ultimo tentativo di assalto ai diritti degli azionisti, il cda di Tim, appoggiato dal socio di maggioranza Vivendi, sta ora sfidando la recente decisione del ...

Tim vola in Borsa. Il fondo Elliott schiera la sua lista contro Vivendi : All'indomani dell'avanzata del fondo Elliott e delle fibrillazioni nel cda tra i consiglieri di Vivendi e quelli di Assogestioni, Tim vola in Borsa. Avvio in rialzo a Piazza Affari, a +2,1%, e poi un nuovo balzo, oltre il 3% a 0,88 euro. Il gruppo di Vincent Bollorè, invece, apre a Parigi in leggero calo (-0,05%).Elliott, intanto, ha perfezionato la sua strategia in vista dell'assemblea del 4 maggio, chiamata a decidere i nuovi equilibri ...

La battaglia Vivendi-Elliott infiamma Tim. Cda - spaccato - contro il collegio sindacale : MILANO - battaglia totale dentro e fuori da Tim per il controllo della ex società monopolista delle Tlc, in cui si sfidano i francesi di Vivendi , che controllano il cda in decadenza e la maggioranza ...

Tim. Elliott rafforza la propria posizione e vuole Cda indipendente da Vivendi : Elliott presenta una lista di candidati indipendenti italiani per il CdA dei soci Tim mentre Vivendi ha presentato una rosa di candidati che ricalca il CdA uscente. ISS è con Elliott e dice: 'Serve cambiamento'

Tim : Iss con Elliot - revocare Vivendi : ANSA, - MILANO, 9 APR - Dopo Glass Lewis anche il proxy advisor Iss, l'altro grande consulente dei fondi nelle assemblee delle società quotate, suggerisce agli azionisti di Tim di votare per la ...

Tim - il consulente dei fondi Iss chiede la revoca dei consiglieri di Vivendi : "Sono più un peso che un asset" : Dopo Glass Lewis anche il proxy advisor Iss, l'altro grande consulente dei fondi nelle assemblee delle società quotate, suggerisce agli azionisti di Tim di votare per la rimozione dei consiglieri di Vivendi e la loro sostituzione con quelli proposti da Elliott.Il fondo statunitense "ha dimostrato la necessità di un cambiamento nella società" mentre l'elezione dei suoi sei candidati "probabilmente si dimostrerà ...