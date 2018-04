Tifoso della Fiorentina ucciso a Lisbona | l' ultras del Benfica accusato di omicidio

Garcia : 'Sono un Tifoso della Roma - cancelliamo la finale dell'84!' : Rudi Garcia , oggi sulla panchina del Marsiglia, non ha dimenticato Roma e ai microfoni di Centro Suono Sport 101.5 fa i suoi complimenti alla formazione giallorossa per la semifinale di Champions ...

Isernia : violazione di daspo - arrestato Tifoso della vastese : Nel pomeriggio di ieri, al termine dell’incontro di calcio Olympia Agnonese-vastese che si è svolto ad Agnone, personale della Digos della Questura di Isernia ha intercettato un tifoso della vastese che, in violazione al provvedimento di daspo emesso a suo carico dal Questore di Chieti nel 2014, era venuto in trasferta per assistere all’incontro della sua squadra del cuore. Lo sguardo attento dei poliziotti, lo ha incastrato: infatti ...

Isernia : violazione di daspo - arrestato Tifoso della vastese : Nel pomeriggio di ieri, al termine dell’incontro di calcio Olympia Agnonese-vastese che si è svolto ad Agnone, personale della Digos della Questura di Isernia ha intercettato un tifoso della vastese che, in violazione al provvedimento di daspo emesso a suo carico dal Questore di Chieti nel 2014, era venuto in trasferta per assistere all’incontro della sua squadra del cuore. Lo sguardo attento dei poliziotti, lo ha incastrato: infatti ...

Lite Nani - rissa sull’aereo : il calciatore della Lazio colpito da un Tifoso [VIDEO] : Lite Nani – La Lazio è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro il Cagliari ma nelle ultime ore bisogna fare i con il caso Nani. Volo ad alta tensione quello di rientro dalla trasferta in Sardegna, Lite tra il calciatore della Lazio ed un tifosi biancoceleste, l’accusa è stata quella di non impegnarsi al massimo. Nani ha reagito alle provocazioni, spintoni tra i due e per poco non scattava la rissa. A dividere i due sono ...

City : Aguero - rissa sul campo con un Tifoso alla fine della gara con il Wigan : Clima rovente al triplice fischio, con l'invasione del terreno di gioco da parte dei sostenitori della squadra di Terza Divisione