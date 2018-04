TG RDN del 17 04 18

TG RDN del 13/04/18 : AL VIA ‘FORMULA E’ A ROMA, RAGGI: EVENTO DA RIPETERE E’ iniziata ufficialmente la due giorni del primo E-Prix di Roma, settima tappa del campionato di Formula E riservato alle monoposto elettriche. Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha visitato oggi i box e le aree del circuito. “E’ un evento da ripetere, abbiamo avuto una grande risposta dai romani- ha detto Raggi- Gli oltre 30mila biglietti sono andati esauriti ...

Telegiornale RDN del 12/04/18 : SALE LA TENSIONE IN SIRIA; GENTILONI: LAVORARE CON L’ONU Puntare sulla pace, lavorando con l’Onu ai tavoli negoziali. Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni chiama le organizzazioni internazionali a intervenire per prevenire l’aggravarsi del conflitto in Siria. “L’uso di armi chimiche da parte del regime di Assad non può essere tollerato”, mette pero’ in chiaro il premier. Sul terreno sale la ...

Telegiornale RDN del 11/04/18 : PALLOTTA SI TUFFA NELLA FONTANA, RAGGI: PAGHERA’ LA MULTA Cinquecento euro. E’ la multa che il presidente della Roma, James Pallotta, pagherà per essersi tuffato nella fontana di Piazza del Popolo durante i festeggiamenti di ieri notte dopo la storica vittoria, per 3 a 0, della Roma sul Barcellona. “In un momento di foga ha fatto questo gesto, ma si rende conto dell’importanza dell’esempio e chiaramente ...

Telegiornale RDN del 10/04/18 : MELONI: DELIBERA MINIMARKET FARÀ PULIZIA E AUMENTERÀ DECORO “Le associazioni del Centro storico non hanno niente di cui preoccuparsi. La delibera sui mini market e’ un testo che migliorerà il commercio e farà un po’ di pulizia ripristinando il decoro”. Lo ha detto oggi l’assessore capitolino allo Sviluppo economico, Adriano Meloni, dopo l’appello, al sindaco di Roma, Virginia Raggi, di 25 comitati e ...

Tg RDN del 09/04/18 : VENTO E PIOGGIA FANNO STRAGE ALBERI, STRADE ROMA INVASE Il vento forte e la pioggia incessante che si sono abbattuti sulla Capitale hanno creato disagi in molte zone di Roma: da Ostiense a Marconi, da via della Pisana a Boccea fino alla via del Mare, dove un albero ha colpito un’auto con a bordo una donna, rimasta lievemente ferita. Oltre quaranta gli interventi dei Vigili del fuoco chiamati per rimuovere rami e alberi crollati. Chiusa ...

Telegiornale RDN del 06/04/18 : A ROMA 250 MILA PERSONE A RISCHIO ALLUVIONE E 383 SITI FRANOSI Nella Capitale ci sono 383 siti soggetti a frane distribuiti su 28 zone, le più pericolose concentrate a Roma Nord: la collina di Monte Mario, viale Tiziano, Monteverde Vecchio e Balduina. Inoltre sono 250 mila le persone a rischio alluvioni ed esondazioni. È il quadro emerso dal Rapporto sul rischio idrogeologico presentato oggi da Erasmo D’Angelis, segretario generale ...

TG RDN del 05/04/18 : REGIONE LAZIO, CLAUDIO DI BERARDINO NUOVO ASSESSORE AL LAVORO Claudio Di Berardino e’ il nuovo assessore al Lavoro e alla Difesa dei diritti della Regioen Lazio. Lo ha nominato oggi il presidente, Nicola Zingaretti, spiegando che era necessario “fare un passo avanti”. La scorsa settimana il governatore aveva proposto a Liberi e Uguali di indicare il nome dell’assessore al Lavoro. Leu, pero’, non aveva trovato una ...

TG RDN del 04/04/18 : INSEDIATO NUOVO CONSIGLIO REGIONALE: LEODORI PRESIDENTE Si e’ insediato oggi il nuovo Consiglio regionale del Lazio. Alla terza votazione Daniele Leodori e’ stato riconfermato presidente del Consiglio con 29 voti su 50. “Ringrazio la fiducia del Consiglio, la mia sara’ una presidenza imparziale” ha detto Leodori. Come vice presidenti sono stati eletti Devid Porrello, consigliere del Movimento 5 Stelle, e Adriano ...

TG RDN del 03/04/18 : FEDERALBERGHI ROMA: PASQUA +2-3% PRESENZE, MA NESSUN PIENONE “Pasqua e’ andata abbastanza bene, Roma ha registrato il 2-3% di turisti in piu’ rispetto allo scorso anno. Pero’ non c’e’ stato il pienone, si trovavano camere libere e questa e’ una cosa che negli anni passati non accadeva”. A fare il bilancio delle presenze nella Capitale per il periodo pasquale e’ Giuseppe Roscioli, presidente ...

TG RDN del 28/03/18 : ADDIO A FABRIZIO FRIZZI, MIGLIAIA IN PIAZZA DEL POPOLO Commozione, applausi e il coro ‘Fabrizio, Fabrizio’: cosi’ migliaia di romani hanno dato l’ultimo saluto, nella... L'articolo TG RDN del 28/03/18 proviene da Roma Daily News.

TG RDN del 27/03/18 : ABUSI SESSUALI IN SCUOLA MATERNA, ARRESTATO MAESTRO 25ENNE I Carabinieri di Roma hanno arrestato oggi un maestro venticinquenne della scuola materna ‘La Casa dei Bambini’, al Tuscolano,... L'articolo TG RDN del 27/03/18 proviene da Roma Daily News.

TG RDN del 26/03/18 : E’ MORTO FABRIZIO FRIZZI, MERCOLEDI’ FUNERALI A ROMA E’ morto nella notte, all’Ospedale Sant’Andrea di Roma, Fabrizio Frizzi. Il popolare conduttore, colpito da un’emorragia cerebrale, aveva 60... L'articolo TG RDN del 26/03/18 proviene da Roma Daily News.

TG RDN del 23/03/18 : SUI MURI DI ROMA BACIO SALVINI-DI MAIO E TOTTI ‘SAN FRANCESCO’ Nel giorno in cui il Parlamento ha iniziato i lavori per la scelta dei presidenti delle... L'articolo TG RDN del 23/03/18 proviene da Roma Daily News.

TG RDN del 21/03/18 : https://youtu.be/8Df2VAYmi-8 CAMORRA E ‘NDRANGHETA TRA SAN BASILIO E LITORALE: 19 ARRESTI Avevano strutturato la principale piazza di spaccio di San Basilio, in via Maiolati, sul... L'articolo TG RDN del 21/03/18 proviene da Roma Daily News.