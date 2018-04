Text nech | come prevenire la Sindrome da smartphone

meteoweb.eu

(Di martedì 17 aprile 2018) Oggigiornoe tablet sono parte integrante della vita delle persone…basti pernsare che guardiamo il cellulare almeno 150 volte al giorno, trascurando la postura, assorti nel chattare su Whatsapp,nel controllare le mail e nel postare su Facebook.Se si pensa che il capo in posizione eretta si aggira tra 4,5 e 5,5 kg di peso, mentre nel momento in cui si protende il collo in avanti e verso il basso il carico del rachide cervicale aumenta fino a 27 chili, si capisce quanto la dipendenza daglisia pericolosa per la salute. Si parla di, oda, una condizione non fisiologica del rachide cervicale che, se sottoposto a un sovraccarico eccessivo e ad uno stress ripetuto, a lungo andare, può portare ad uba perdita fisiologica della lordosi cervicale, causando mal di testa frequenti, cervicalgia, rigiditù dorsale e del cingolo scapolo-omerale, ...