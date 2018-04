Tesla | sospesa per una settimana la produzione della Model 3 – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 aprile 2018) Lo si era detto più volte, negli ultimi tempi che ladello più “popolare” di casaera in una fase critica. Ritardi, volumi insufficienti e quant’altro. Così Elon Musk ha deciso di prendere il toro per le corna e fermare momentaneamente le linee di montaggiofabbrica californiana di Fremont per una, eventualità già prevista da una precedente pianificazione. In una nota,ha fatto sapere che l’arresto forzato degli impianti servirà “per migliorare l’automazione (l’accusa era quella che i troppi robot presenti rallentassero l’assemblaggio) e per cercare di risolvere i colli di bottiglia per aumentare i tassi di”. Condizione necessaria per soddisfare il circa mezzo milione di ordini che sarebbero arrivati per la3. L'articoloper unala ...