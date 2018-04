Terrore in volo | motore del Boeing esplode e salta finestrino | “Donna quasi risucchiata

ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 aprile 2018)su undella Southwest Airlines partito dall’aeroporto LaGuardia di New York, diretto a Dallas e costretto ad un atterraggio d’emergenza a Philadelphia. Secondo le informazioni diffuse dall’emittente Nbc10, ildi sinistra del737-700 è esploso in. I frammenti hanno colpito e distrutto un: una donna, a quanto pare, avrebbe rischiato di essere. “Una passeggera, una donna, è statafuori dall’aereo… E’ stata riportata dentro dagli altri”, ha riferito il padre di un passeggero. La Southwest, sul proprio account Twitter, per ora si limita ad affermare che sta “raccogliendo informazioni”. A bordo delerano presenti 143 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio. “La sicurezza per noi è sempre una priorità – si legge ancora -. Stiamo lavorando in maniera diligente per offrire ...