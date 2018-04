Terrore a Roma | fidanzatini pestati a sangue dai rom per un cellulare

L'ombra di Romano Prodi - Terrore puro per Salvini : come possono farlo fuori : Romano Prodi cadde - era il 27 febbraio 2008 - per un voto, quello di Clemente Mastella . Del resto, all'epoca, il centrosinistra al Senato aveva solo 9 seggi di vantaggio. E ora che si formano i ...

Roma - Terrore in una tabaccheria : in tre entrano armati di mitra e fuggono con 2mila euro. Ma erano armi finte : Tre individui armati di fucili mitragliatori, almeno così è sembrato all'inizio, che rapinano non una banca o un blindato ma una semplice tabaccheria. E' accaduto ieri pomeriggio in un negozio di ...