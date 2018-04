Tennis | Montecarlo | Fognini ok con Ivashka | Cecchinato batte Dzumhur

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Marco Cecchinato supera Damir Dzumhur e passa ai sedicesimi : Marco Cecchinato, qualificato, batte il bosniaco Damir Dzunhur ed accede al secondo turno del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo: l’azzurro ha vinto in 73 minuti di gioco con lo score di 6-3 6-2. L’italiano affronterà al secondo turno il bombardiere canadese Milos Raonic, numero 14 del seeding. Nel primo set Cecchinato parte molto male, ed il bosniaco vola sul 3-0 pesante, procurandosi anche due opportunità per andare 4-0, sul ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018. Novak Djokovic : “Un nuovo inizio” : È finalmente tornato il vero Novak Djokovic? Non può sicuramente darne la certezza il 6-0 6-1 arrivato oggi in meno di un’ora all’esordio sulla terra rossa del Masters 1000 di Montecarlo nel derby con il connazionale Lajovic, ma ci sono alcuni indizi che fanno ben sperare. L’ex numero uno al mondo sembra star bene soprattutto a livello mentale, cosa che in questo 2018 non si era ancora vista: da valutare invece con test più ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : programma - orari e tv di martedì 17 aprile : Terza giornata di incontri sul rosso aristocratico del Masters 1000 di Montecarlo. La terra monegasca si prepara ad essere teatro di match interessanti con tre azzurri in campo: Andreas Seppi contro il britannico Kyle Edmund (secondo incontro del Court 9), Fabio Fognini opposto al bielorusso, proveniente dalle qualificazioni, Ivashka (secondo incontro del Court des Princes) e Marco Cecchinato che se la vedrà contro il bosniaco Damir Dzumhur ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : i risultati di lunedì 16 Aprile. Esordio semplice per Novak Djokovic - eliminato Paolo Lorenzi : Seconda giornata al Masters 1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato ha fatto il suo Esordio Novak Djokovic ed è stato un primo turno davvero comodo per il serbo che ha superato in meno di un’ora il connazionale Dusan Lajovic per 6-0 6-1. Non è stato possibile capire lo stato di forma dell’ex numero uno del mondo, perchè l’avversario oggi non è davvero sceso in campo. Indicazioni maggiori arriveranno sicuramente dal ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Paolo Lorenzi esce di scena al primo turno. L’azzurro superato in due set da Herbert : esce di scena al primo turno Paolo Lorenzi nel Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro è stato sconfitto in due set, sulla terra rossa monegasca, dal giocatore francese, proveniente dalle qualificazioni, Pierre-Hugues Herbert (n.82 del mondo) con il punteggio di 7-6 6-4 in 1 ora e 49 minuti di partita. Un match con tanti rimpianti per il senese, non in grado di sfruttare le chance “break” avute nel corso del confronto al cospetto ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : programma - orari e tv di lunedì 16 aprile : Dopo la conclusione delle qualificazioni e le prime partite di ieri, oggi entra nel vivo il torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo: sono in programma 11 incontri di primo turno. Paolo Lorenzi, dopo il forfait del serbo Filip Krajinovic, è stato accoppiato ad un nuovo avversario: si tratta del qualificato transalpino Pierre Hugues Herbert. L’italiano, in caso si successo, raggiungerebbe le 100 vittorie in carriera nel circuito maggiore. Il ...

Tennis - Nadal a Montecarlo per fare 11 e rimanere primo : L'11 gennaio 1998 il giovanissimo Lleyton Hewitt, numero 550 del mondo, vinse nella sua città di Adelaide battendo in finale Jason Stoltenberg per 2-6 6-3 7-6. 32 - la classifica record di Pablo ...

