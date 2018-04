Tennis | Masters1000 Montecarlo 2018 | programma | orari e tv di mercoledì 18 aprile

oasport

: Il commento del day 3 al #RolexMCMasters - sportface2016 : Il commento del day 3 al #RolexMCMasters - OA_Sport : #tennis #Masters1000 #Montecarlo Seppi piega Kyle Edmund in tre set. L'azzurro vola al secondo turno. - avenue1975 : RT @sportface2016: Super Andreas #Seppi al #MonteCarloMasters ?? Battuto in tre set il britannico Kyle #Edmund Il nostro report del match ??… -

(Di martedì 17 aprile 2018) Quarta giornata di incontri sul rosso aristocratico del Masters 1000 di. La terra monegasca si prepara ad essere teatro di match interessanti con tre azzurri in campo: Fabio Fognini se la vedrà contro il tedesco Struff, Marco Cecchinato è atteso dal complicato match contro il canadese, testa di serie n.14, Milos Raonic mentre Andreas Seppi affronterà il lucky loser Garcia Lopez, in tabellone per il ritiro di Pablo Carreno Busta. Questo day-4 sarà anche il giorno dell’esordio di Rafael Nadal che scenderà in campo nel terzo incontro del Centrale contro lo sloveno Bedene. Ritroveremo anche Novak Djokovic opposto al croato Borna Coric in un match non certo facile per il serbo. Il torneo sarà trasmesso in tv da Sky Sport, attraverso il canale Sky Sport HD, mentre sarà possibile seguirlo in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Di seguito ilcompleto della ...