Tennis | Fed Cup 2018 | Italia-Belgio | le azzurre ai raggi X Sara Errani guida di un

Tennis - Fed Cup 2018 : Italia-Belgio - le azzurre convocate per il playoff promozione. Sara Errani guida le giovani : Tathiana Garbin, capitano della Nazionale Italiana di Tennis femminile, ha diramato le convocazioni per Italia-Belgio, playoff che vale la promozione al World Group della Fed Cup. Il match è in programma nel weekend del 21-22 aprile sulla terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova. Queste le azzurre convocate: Sara Errani Jasmine Paolini Deborah Chiesa Jessica Pieri Sara Errani è la veterana della squadra e dovrà guidare le azzurre ...

Tennis - Nadal scalza Federer : Fognini scivola al 20esimo posto : Adesso c'è anche l'ufficialità dell'Atp: Rafa Nadal torna n.1 del mondo ai danni di Roger Federer che, complice l'eliminazione al 2/o turno a Miami perde per appena 100 punti lo scettro del Tennis mondiale , 8.770 punti contro 8.670, . Conferma al 3/o posto per il ...

Tennis : gli anni passano per Roger Federer e Rafael Nadal. E’ l’occasione per gli altri? : Roger Federer e Rafael Nadal, i due fenomeni del Tennis contemporaneo stanno iniziando a dare segnali di cedimento? Classe ’81 il primo ed ’86 il secondo, in queste ultime settimane, tra problemi fisici e stanchezza, la coppia sta cercando di prepararsi al meglio per i prossimi obiettivi: lo spagnolo sta pianificando la stagione sulla terra rossa per cercare l’11° successo nel Roland Garros mentre lo svizzero va a caccia della ...

Tennis : Deborah Chiesa - una crescita troppo lenta dopo la vittoria in Fed Cup : La vittoria in Fed Cup contro la Spagna aveva dato all’Italia non solo la possibilità di giocare i playoff per tornare nel World Group, ma anche la consapevolezza di aver trovato una giocatrice su cui provare a costruire il futuro. A Chieti si era messa in luce Deborah Chiesa, che aveva regalato la vittoria alla squadra azzurra con il successo al tiebreak del terzo set contro la spagnola Arrabuarrena. Un risultato che sembrava il preludio ...

Tennis - Genova pronta per la Coppa Davis e la Fed Cup : ROMA - La città di Genova è pronta ad ospitare il match di Coppa Davis tra Italia e Francia , valido per i quarti del World Group 2018 , in programma dal 6 all'8 aprile, e la sfida di Fed Cup tra ...

Tennis - Rafael Nadal torna in testa al ranking ATP senza giocare! Decisive le sconfitte di Roger Federer - non succedeva dal 2003 : Rafael Nadal tornerà a essere il numero 1 del ranking ATP. Il mancino di Manacor balzerà in testa alle classifiche lunedì 2 aprile: oggi i ranking non sono stati aggiornati (siamo nel pieno del Masters 1000 di Miami) ma, al termine della competizione californiana, lo spagnolo si riprenderà la palma del migliore del circuito. Il 31enne otterrà questo risultato senza giocare. Sono stati infatti i risultati di Roger Federer, attuale numero 1, a ...

Tennis : Federer salta tornei terra rossa : ANSA, - ROMA, 25 MAR - Roger Federer si prende una pausa e dà appuntamento a Wimbledon. Lo svizzero, che ieri sera è stato eliminato dal Miami Open dall'australiano Kokkinakis e che lunedì 2 aprile ...

Tennis - Federer fuori in tre set. E Nadal torna n.1 : ... il 21enne australiano Thanasi Kokkinas che si ricorderà a lungo questa giornata fantastica nella quale ha fatto lo scalpo al Tennista più forte del mondo. Kokkinas , dunque, ha avuto la meglio su ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : i risultati di sabato 24 marzo. Roger Federer esce di scena - avanzo Zverev e Fognini : Una giornata importante quella è andata in archivio a Miami (Stati Uniti) nei match validi per il 2° turno del Masters 1000 di Tennis in Florida. C’era attesa per l’esordio di “Sua Maestà” Roger Federer: l’esordio contro l’australiano Thanasi Kokkinakis non sembrava impossibile e invece….Sorpresa delle sorprese: lo svizzero eliminato. Il n.175 del mondo piega in tre set (3-6 6-3 7-6) il n.1 , infliggendo ...